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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      У Зеленського вимагають позачергового засідання Верховної Ради

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      У Володимира Зеленського вимагають, аби депутати скликали позачергове засідання і вирішили на ньому ряд питань, які не можуть обговорити через розгляд правок до виборчого кодексу.

      Так, представник президента Руслан Стефанчук заявив, що депутати насамперед на позачерговій сесії мають звільнити силовиків, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Окрім того, на посаду міністра закордонних справ, на якій зараз працює Павло Клімкін, призначити іншу кандидатуру від Володимира Зеленського.

      Також у Зеленського хочуть, аби депутати проголосували за законопроект про перенесення запуску ринку електроенергії на рік. Зазначимо, що президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду проект до закону "Про ринок електричної енергії", який повинен відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.

      Однак, у парламенті ідею про позачергове засідання сприйняли неохоче. А голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що перерватися вони можуть лише якщо депутати проголосують за це (для цього потрібно 226 голосів нардепів). На цьому тижні позачергового засідання вже не буде, а вирішити це питання зможуть 19 або 21 червня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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