Розпуск Ради: у Зеленського нарікають на "відписки" і підозрюють Раду у затягуванні суду

Представник Володимра Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав Андрія Парубія передати команді президента документи, які можуть бути доказами існування чи неіснування коаліції. Голова Ради наполягає, що усі важливі документи уже передав – до Конституційного суду.

Відповідні заяви політики зробили під час погоджувальної ради у вівторок, 18 червня.

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Зокрема, Руслан Стефанчук нагадав, що тривають слухання у Конституційному суді щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту. Тому команда Зеленського скерувала до Ради звернення з метою отримати низку документів про існування коаліції та ознайомитися з ними.

І, на превеликий жаль, отримали те, що в народі називають "відписки". Що наше звернення зареєстроване,

– сказав Стефанчук.

Судовий процес розпочали з ініціативи депутатів, тож команда президента хоче отримати необхідну доказову базу для розв'язання питання по суті, зазначив представник президента. І на погоджувальній раді окремо попросив спікера "за можливості прискорити надання цих документів".

У іншому випадку, думаю, у суспільства можуть виникнути небезпідставні підозри щодо затягування цього судового процесу,

– заявив представник Зеленського.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь наголосив, що ні у спікера парламенту, ні у президента немає повноважень визначати склад коаліції і робити висновок щодо її існування.

Важливо: На момент розпуску Ради до коаліції входили 227 депутатів – сказав Андрій Парубій

Однак спікер зауважив, що має "ті документи, які може мати голова Верховної Ради".

Це чисельність фракцій, чисельність комітетів, і зокрема, чисельність апарату. Це те, що є у моїх повноваженнях. Я у Конституційний суд подав ті документи, які на мою думку є важливими аргументами,

– сказав Парубій.

На його думку, висловлювання, нібито коаліція припинила своє існування з виходом "Радикальної партії" – неправдиві, адже склад фракцій БПП і "Народного фронту" на той час перевищував 226 нардепів.

За його словами, відомо також скільки заяв подали депутати про вихід з коаліції з моменту її створення і до того часу, коли "Народний фронт" оголосив про свій вихід.

Якщо взяти всі ці документи, то ця цифра буде більшою, ніж 226. Я думаю, цих документів досить для розуміння. І ми передамо їх вам також,

– сказав спікер.

А проте, Андрій Парубій наголосив, що парламент готовий до будь-якого рішення Конституційного суду.

Що відомо про розпуск Ради? 20 травня під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський заявив про намір розпустити Верховну Раду. Вже наступного дня глава держави підписав відповідний указ, призначивши дострокові парламентські вибори на 21 липня.



Конституційний суд 11 червня провів відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Відповідний позов до суду подали 62 народних депутати. Зараз слухання КС відбуваються у закритому режимі.



Якщо вибори відбудуться 21 липня, то ось такими будуть головні дати виборчого процесу