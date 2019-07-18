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      У Зеленського все закінчиться, як і в Порошенка, – політолог

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      Президент України зараз бореться за те, аби депутати від його партії "Слуга народу" пройшли до ради. Такі дії Володимира Зеленського нагадують Петра Порошенка, коли той нагрібав влади, а справитися з нею не міг.

      Таку думку висловив політолог, кандидат у депутати від партії "Сила людей" Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Такої довіри, як має Зеленський, не мали ні попередні президенти, ні церква, ні армія, – експерт

      За його словами, сьогодні президент Зеленський не виконує світове турне, яке потрібно Україні, аби "застовбити" наші зовнішньополітичні інтереси, не дати послабляти режим санкцій та посилювати допомогу Україні.

      Натомість Зеленський робить внутрішньоукраїнське турне, бо бореться за своїх депутатів. І далі буде така ж ситуація: президент нагрібатиме нової влади, а потім з тим її масштабом не зможе справлятися. А закінчиться все як в Порошенка – він сам буде заручником цієї ситуації,
      – заявив Солонтай.

      Політолог наголосив, що на це й придумано розподілення влади. "Насправді у президента треба забирати повноваження, зокрема, губернаторів, ліквідовувати районні адміністрації, закривати Державне управління справами. Йому треба зменшувати об’єм роботи для того, щоб він сконцентрувався на питаннях суду, оборони, дипломатії тощо", – додав Солонтай.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президент України Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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