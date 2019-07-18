Такої довіри, як має Зеленський, не мали ні попередні президенти, ні церква, ні армія, – експерт

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у прямому ефірі 24 каналу висловив власні думки щодо свіжих соцопитувань, політичних партій та президента Володимира Зеленського.

Про Володимира Зеленського

– Зеленський вчергове показав, що ті дармоїди – народні депутати – знову нічого не роблять. Тому він пішов на дострокові вибори. Таким чином Зеленський дав підказку виборцю, що за діючих народних депутатів голосувати не варто. Володимир Зеленський закликає, по суті, змінити Верховну Раду повністю. Чи має він на це право? З огляду на таку перемогу у другому турі, має і виборець його чує.

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– Наші дані підтверджують, що задоволеність діяльністю президента Зеленського є близько 60%, а задоволеність діяльності Ради складає всього 5-6%. Скажу вам більше, також довіри населення, як має Зеленський, не має ніхто – ні попередні президенти, ні церква, ні армія в жодні часи.

Про свіжі рейтинги партій

– Навряд чи "Слуга народу" зможе взяти 50% голосів по мажоритарних округах. Хоча в партійному списку це можливо. А в мажоритарних округах є багато впливових осіб, які можуть переграти кандидата від "Слуги народу".



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

– З початком кампанії президентської партії, яку в будь-якому випадку веде Володимир Зеленський, всі його кроки щодо порядку дуже сподобалося українцям. А чим більше громадян підтримує "Слугу народу", тим більше їх не підтримує інші партії.

– Хоча кожна партія має свій електорат. А в "Європейської солідарності" трохи відбирає "Голос" і навпаки. В них є багато перетоків. Інтригою на проходження залишається партія Смешка "Сила і честь", також може втратити частину партія Вакарчука. До того ж, багато людей визначається в день виборів в самій кабінці для голосування.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем за 18 липня