Як розповідають росЗМІ, на днях жорстоке вбивство сталося у селищі Кікнур Кіровської області, передає 24 Канал. Туди на відпустку приїхав боєць, який брав участь у так званій "спецоперації". Відпочити йому вдалося на славу.

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Подробиці вбивства жахають

Відомо, що Данило Разумов – 25-річний контрактник. Він приїхав у відпустку після участі у війні проти України. Відомо, що хлопець прийшов на якусь з квартир, де вже були люди. Між ними спалахнув конфлікт.

Все, що відбувалося далі, на голову не налазить. Разумов зазнав серйозних травм і впав у кому. Відомо, що злочинці упродовж кількох годин били Данила. Після цього бійця мотузкою прив'язали до автівки та катали селищем. Шкіра на спині у бійця була здерта до кісток. Голова його постраждала настільки, що буквально перетворилася на кулю з величезною дірою. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні.

За наявною інформацією, у Данила залишилася дружина. Вона виховує двох дітей від попереднього шлюбу.

Що відомо про вбивць

Зауважимо, імена вбивць відомі. Мовиться про Ігоря, Станіслава та Дмитра Акішиних. Також з ними працювали над поповненням статистики "двохсотих" Данило Кузнєцов, Юрій Афанасьєв і Костянтин Коробейников. Правда, арештували лише 33-річного Ігоря Акішина. Правда, планують притягнути його до відповідальності за статтею "заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті".

Правда, місцеві мешканці нажахані цією компанією. Вони розповіли, що хлопці на регулярній основі займалися ґвалтуванням, грабунком і побиттям людей у Кікнурі. Але правоохоронці на не це зважали. Вони також робили все можливе, щоб інформація не потрапила до керівної "верхівки".

Наостанок нагадаємо вам про втрати Росії у війні проти України. Станом на ранок 17 березня Генштаб повідомив про 163 320 бійців країни-агресорки, яких відправили на "концерт Кобзона".