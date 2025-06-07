Убивство українки та її 6-річної доньки у Бельгії: син жінки зізнався, що це зробив він

У Бельгії знайшли тіла загиблої 46-річної українки та її 6-річної доньки. Син жінки зізнався, що до вбивства причетний він.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VRT.

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Що відомо про зізнання сина в убивстві матері та сестри

У прокуратурі Левена повідомили, що 16-річний син 46-річної жінки зізнався у вбивстві своєї мами та 6-річної сестри у селі Хаасорде у Бельгії. Після цього неповнолітній влаштував у будинку, де здійснив злочин, пожежу.

Відомо, що обидві жертви мали ножові поранення на тілах.

16-річний син родини перебував у школі під час пожежі. Спочатку його затримали, але тепер виявилося, що хлопець зізнався у подвійному вбивстві.

Наразі незрозуміло, який був його мотив злочину. Уже 9 червня він постане перед судом у справах неповнолітніх.

До слова, раніше бельгійські ЗМІ писали, що пожежна бригада отримала виклик 6 червня про вогонь у квартирі в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. Будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Як тільки пожежу було взято під контроль, пожежники виявили тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну доньку, яку реанімували, але згодом дівчинка також померла.

Попередні висновки експерта з пожежної безпеки показали, що займання було влаштовано навмисно. Прокуратура Левена потім розпочала розслідування подвійного вбивства.

Раніше в Іспанії поблизу елітної школи в районі Мадрида 21 травня вбили колишнього радника Януковича Андрія Портнова. За попередніми даними, нападник діяв не сам.

Поліція Іспанії розшукує 3 осіб, які можуть бути причетні до вбивства Андрія Портнова. За наявною інформацією, нападник здійснив щонайменше 9 пострілів і втік із місця злочину разом із двома спільниками.

Відомо, що тіло Андрія Портнова планують повернути в Україну для поховання в Києві. Його можуть поховати на Звіринецькому кладовищі. Розглядали також і Байкове кладовище, але згодом відмовилися від цієї ідеї.