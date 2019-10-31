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      Убивство чиновника з Адміністрації Президента: що відомо про нападника

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      Убивство Олександра Бухтатого – що відомо про нападника
      Вбивство чиновника з Адміністрації Президента сталося 13 березня / Інформатор Київ

      Справу щодо одного з нападників на співробітника Адміністрації Президента Петра Порошенка Олександра Бухтатого скерували до суду. У вбивстві звинувачують 34-річного громадянина Вірменії.

      Вбивство сталося пізно вночі 13 березня. Як повідомили у прокуратурі Київської області, метою нападу був грабіж.

      Детальніше: Смерть чиновника з Адміністрації Президента: неоднозначні результати експертиз

      Чоловіка чотири рази вдарили у голову, через що він впав на землю. Злочинці вкрали у чоловіка банківську картку і мобільний. 

      Зранку 14 березня тіло загиблого виявили перехожі.

      Особу іншого нападника ще досі не встановлено. Його розшукують.

      Що відомо про Олександра Бухтатого?
      На день смерті мав 46 років, дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики (відповідне посвідчення у кишені одягу знайшли правоохоронці).

      У 2016 році, коли президент створив Раду по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, Олександр увійшов до її складу та став її секретарем.

      Смерть Бухатого має декілька заплутаних деталей: 

      • Так, спершу прокуратура повідомляла про те, що підозрюваному громадянину Вірменії 25 років.
      • За інформацією пресслужби поліції, яку дали одразу після поширення інформації про смерть чиновника з Адміністрації Президента, на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті.
      смерть бухтатого: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Кримінальні новини Кримінал
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