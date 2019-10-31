Убивство чиновника з Адміністрації Президента: що відомо про нападника

Справу щодо одного з нападників на співробітника Адміністрації Президента Петра Порошенка Олександра Бухтатого скерували до суду. У вбивстві звинувачують 34-річного громадянина Вірменії.

Вбивство сталося пізно вночі 13 березня. Як повідомили у прокуратурі Київської області, метою нападу був грабіж.

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Чоловіка чотири рази вдарили у голову, через що він впав на землю. Злочинці вкрали у чоловіка банківську картку і мобільний.

Зранку 14 березня тіло загиблого виявили перехожі.

Особу іншого нападника ще досі не встановлено. Його розшукують.

Що відомо про Олександра Бухтатого?

На день смерті мав 46 років, дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики (відповідне посвідчення у кишені одягу знайшли правоохоронці).



У 2016 році, коли президент створив Раду по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, Олександр увійшов до її складу та став її секретарем.

Смерть Бухатого має декілька заплутаних деталей: