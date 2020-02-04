Убойный месяц в исполнении "слуг"

Январские социологические замеры зафиксировали высокий уровень недоверия к правительству, парламенту и их руководителям. Поддержка Зеленского и его партии просела, но пока остается на удивление высокой. То, как разворачивались события в январе, могло бы и сильнее ударить по президенту.

Очень наглядно сравнение декабрьского информпотока с январским. Последний месяц прошлого года начался с палаток на Банковой в преддверии встречи «нормандской встречи» в Париже. Но Зеленский был аккуратен с "красными линиями", и организаторы протеста, надо отдать им должное, быстро свернули акцию.

В декабре же была запущена перезагрузка ГБР, избран новый глава НАПК, снята неприкосновенность и закрыта "игорка", прятавшаяся под видом лотерей. Договорились с МВФ о кредите в 5,5 миллиардов и с "Газпромом" о транзите и выплате трехмиллиардного долга. Приступили к земельной реформе. Здорово подгадили себе, поддавшись на аваковские посулы скорого успеха в деле Шеремета и приняв участие разоблачительном шоу, но в целом месяц вышел ударный. "Заполировали" его возвратом 76 наших из российского плена, и это был важный успех.

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О том, что дела обстоят неплохо, сигнализировал и проведенный в середине декабря опрос Социологической группы "Рейтинг", показавший даже рост удовлетворенности работой Зеленского с 53 до 62% за первые две недели декабря, недовольство за этот же период уменьшилось с 33 до 25%.

И вот начался январь. Кому-то очень понравилось новогоднее обращение президента, а кого-то резануло уже знаменитое «какая разница». У оппозиции появился уверенный повод потыкать главу государства носом в разницу. Тыкали на фоне послепраздничного информационного затишья усердно.

Тут случился Оман, о поездке туда Зеленского Офис президента сообщил уже после того, как об этом прознали СМИ. Мендель была, как всегда, неподражаемо несуразна в комментариях о рабочем отпуске главы государства. Комедию перебила трагедия, под Тегераном сбили наш пассажирский лайнер, президент в шлепках в Омане, глава СБУ на лыжах во Франции, глава Офиса тоже где-то на отдыхе. Позже будет организована хорошо продуманная встреча тел погибших в Борисполе, но первые впечатления от реакции государства на гибель своих граждан были так себе.

Потом стала набирать волну тема денежных вознаграждений министров и топ-чиновников. Коболев и Витренко заработали 29 миллионов долларов, Бородянский выплатил себе и замам два миллиона гривен по итогам года. Подтянулась информация по другим министерствам, а когда волна стала, казалось, утихать, министр образования рассказала, что на 36 тысяч не прокормить ребенка. Люди могут чего-то не знать про Оман и систему ПВО Ирана, но про детей и деньги Анне Новосад здесь расскажет каждая.

Алексей Гончарук на неформальной встрече членов правительства с представителями Нацбанка посетовал на тумане в голове Зеленского, и запись разговора тут же отказалась опубликована. Молодой премьер труханул и написал заявление об отставке, сопроводив его клятвами в своей железобетонной лояльности. Президент пощадил, но выглядело все это хреново, как для премьера, так и для Зеленского. С правительством вообще дела не очень, и нежные призывы в Давосе к иностранным инвесторам звучали издевательски по отношению к отечественному бизнесу, который по-прежнему находится в загоне.

Один депутат-"слуга" учредил межфракционную группу скрепоозабоченных, другой посоветовал старушке продать собачку, чтобы заплатить за газ, третья не опознала и пригвоздила корифея отечественной социологии, а в извинениях перепутала его фамилию, которую должна была бы знать по профильному образованию.

На главу Госкино назначена чиновница, занимавшаяся сельским хозяйством на уровне области. Заместителем главы ГБР стал адвокат Януковича. Оправдан и вновь возглавил Окружной административный суд Киева скандально знаменитый судья Волк, а сам ОАСК будет иметь решающее слово при спорных ситуациях в Высшей квалификационной комиссии судей и при увольнении членов Высшего совета правосудия. По ходу января проходили беспомощные судебные заседания по делу Шеремета. Министр культуры Бородянский пообещал создать объединение правильных журналистов, а неправильным грозит срок до семи лет "за дезинформацию".

В общем, январь вышел каким-то сплошным кошмаром для "слуг". Но при этом они все равно доминируют в партийных рейтингах 42,2%, по данным Социологической группы "Рейтинг" (47,8% в декабре). Доверие к Зеленскому просело с декабрьских 67% до 59% (Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко дают ему 49,4%), и это все еще очень много.

Но если в январском стиле пройдет еще пара-тройка месяцев, можно ожидать уже качественных последствий для власти, которая на глазах утрачивает способность инициировать позитивную повестку, зато постоянно подбрасывает новые поводы усомниться в способности управлять ситуацией в частности и страной в целом.