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      Учасників акції протесту проти "ультраправого насильства" закидали петардами: відео

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      Протести у Києві на Михайлівській площі / hromadske.ua

      У Києві пройшла акція пам'яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Барбурової, яких російські націоналісти вбили у Москві у 2009 році. Учасники акції виступили проти "ультраправого насильства в Україні та світі". Втім були на акції і провокатори у балаклавах, які закидали учасників петардами.

      Як наслідок, правоохоронці затримали одинадцятьох порушників правопорядку, повідомляє поліція.

      Цікаво: В Україні зросли протестні настрої: скільки людей і за що готові мітингувати

      Їх усіх доставили до Шевченківського райвідділку, де правоохоронці надали правову оцінку їхнім діям, а також склали проти них адміністративні протоколи.

      Порушників правопорядку звинувачують у дрібному хуліганстві. Таке правопорушення тягне за собою адміністративний штраф, виправні роботи або арешт на 15 діб.

      Після складання адміністративних протоколів поліцейські відпустили усіх затриманих.

      Сутички під час акцій у Києві: дивіться відео

      Що відомо про вбивство Маркелова і Барбурової?Адвоката і журналістку убили у Москві у 2009 році пострілом у голову. Російська влада звинуватила у вбивстві лідера однієї з націоналістичних російських організацій Микиту Тихонова та його подругу Євгенію Хасіс.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Протести Новини Києва Поліція
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