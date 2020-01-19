Учасників акції протесту проти "ультраправого насильства" закидали петардами: відео
У Києві пройшла акція пам'яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Барбурової, яких російські націоналісти вбили у Москві у 2009 році. Учасники акції виступили проти "ультраправого насильства в Україні та світі". Втім були на акції і провокатори у балаклавах, які закидали учасників петардами.
Як наслідок, правоохоронці затримали одинадцятьох порушників правопорядку, повідомляє поліція.
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Їх усіх доставили до Шевченківського райвідділку, де правоохоронці надали правову оцінку їхнім діям, а також склали проти них адміністративні протоколи.
Порушників правопорядку звинувачують у дрібному хуліганстві. Таке правопорушення тягне за собою адміністративний штраф, виправні роботи або арешт на 15 діб.
Після складання адміністративних протоколів поліцейські відпустили усіх затриманих.
Сутички під час акцій у Києві: дивіться відео
Що відомо про вбивство Маркелова і Барбурової?Адвоката і журналістку убили у Москві у 2009 році пострілом у голову. Російська влада звинуватила у вбивстві лідера однієї з націоналістичних російських організацій Микиту Тихонова та його подругу Євгенію Хасіс.
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