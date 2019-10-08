Учнів школи в Одесі тиждень годували супом з хробаками: фото

В Одесі у школі №66 учнів годують зіпсованими продуктами. Зокрема, у супі можна побачити хробаків.

Про інцидент батьки школярів уже повідомили місцеву владу. Відповідну скаргу вони розмістили 7 жовтня на сторінці звернень громадян Одеської міської ради, супроводивши її красномовними фото.

Зверніть увагу! Скандал в центрі реабілітації дітей в Одесі: з'явилися шокуючі деталі про потерпілу дівчинку

Як повідомили одесити, на переконання керівництва школи, це такий суп із "білком". Готують цією стравою дітей уже упродовж тижня.



Такий суп із "білком" учні одеської школи №66 їли упродовж тижня

Також батьки нагадали про масове отруєння, що нещодавно сталося у Одеській школі №11.

Станом на 8 жовтня, звернення вже розглянули та доручили Департаменту освіти та науки Одеської міської ради усунути проблему до 22 жовтня.

Що відомо про масове отруєння у Одеській школі №11

Школа №11 розміщується Суворовському районі Одеси. У середині вересня тут 86 осіб не прийшли на навчання. Батьки зазначали, що їхнім дітям різко стало зле після відвідин шкільної їдальні – у школярів підвищилася температура, водночас була діарея, нудота та важкість у шлунку. У підсумку щонайменше 17 учнів віком 6 – 12 років госпіталізували. У них виявили сальмонельоз.

Приходила держспоживслужба. Зараз у нас буде санстанція, яка приведе до ладу їдальню, клас у якому діти захворіли. Більшість дітей батьки залишили вдома, бо вони щось десь почули, щось десь побачили,

– розповідала директорка школи Наталя Іванова.

Крім того, у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм.