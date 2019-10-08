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      Учнів школи в Одесі тиждень годували супом з хробаками: фото

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      Одеські школярі тиждень харчувалися супом із хробаками
      Одеські школярі тиждень харчувалися супом із хробаками

      В Одесі у школі №66 учнів годують зіпсованими продуктами. Зокрема, у супі можна побачити хробаків.

      Про інцидент батьки школярів уже повідомили місцеву владу. Відповідну скаргу вони розмістили 7 жовтня на сторінці звернень громадян Одеської міської ради, супроводивши її красномовними фото.

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      Як повідомили одесити, на переконання керівництва школи, це такий суп із "білком". Готують цією стравою дітей уже упродовж тижня.

      Одеса, суп, хробаки, діти, школа №66, зіпсована їжа
      Такий суп із "білком" учні одеської школи №66 їли упродовж тижня  

      Також батьки нагадали про масове отруєння, що нещодавно сталося у Одеській школі №11.

      Станом на 8 жовтня, звернення вже розглянули та доручили Департаменту освіти та науки Одеської міської ради усунути проблему до 22 жовтня.

      Що відомо про масове отруєння  у Одеській школі №11

      Школа №11 розміщується Суворовському районі Одеси. У середині вересня тут 86 осіб не прийшли на навчання. Батьки зазначали, що їхнім дітям різко стало зле після відвідин шкільної їдальні – у школярів підвищилася температура, водночас була діарея, нудота та важкість у шлунку. У підсумку щонайменше 17 учнів віком 6 – 12 років госпіталізували. У них виявили сальмонельоз.

      Приходила держспоживслужба. Зараз у нас буде санстанція, яка приведе до ладу їдальню, клас у якому діти захворіли. Більшість дітей батьки залишили вдома, бо вони щось десь почули, щось десь побачили,
      – розповідала директорка школи Наталя Іванова.

      Крім того, у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм.

      blog_ava
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      8 жовтня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Школа Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації
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