Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва прагне взяти участь у розслідуванні атаки дрона на Галац у Румунії. Він стверджує, що Європа нібито "безпідставно звинувачує" Кремль в ударі БпЛА.

Про це повідомили в Digi24.

Дивіться також Небензя дорікнув США, які не видали візу російському дипломату для участі в Радбезі ООН

Що відомо про заяву Небензі?

Небензя сказав, що румунські чиновники нібито суперечили "самі собі", а Москва прагне провести об'єктивне розслідування інциденту та брати у ньому участь.

Ми знаємо, що Румунія терміново запросила цю зустріч і висунула необґрунтовані звинувачення проти Росії. Ми вважаємо, що вони знову намагаються створити медійну хвилю проти Москви,

– заявив Небензя.

Представник Росії в ООН цинічно заявив, що Кремль готовий до співпраці з Європою для вирішення інциденту з БпЛА та зазначив, що шкодує через те, що Румунія не надала Москві конкретних даних.

Згодом Небензя взагалі звинуватив Європу у "войовничій риториці" проти Росії та стверджував, що удар БпЛА використовують для "підживлення наративу".

Він вкотре розповів про нібито "українських нацистів", "російських жертв" та "антиросійську пропагандистську машину", яка була створена для "безпідставних звинувачень" проти Москви.

Що відомо про удар БпЛА по будинку в Румунії?

У ніч на 29 травня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії та впав на житлову багатоповерхівку в місті Галац. Через інцидент румунські військові підняли в небо винищувачі F-16, а мешканців прикордонних регіонів попередили про небезпеку.

Директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу заявила, що внаслідок падіння БпЛА жінка зазнала опіків першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру стресову реакцію.

На місці працювали рятувальники, поліція, медики та спеціальні підрозділи. Водночас піротехніки Служби розвідки Румунії (SRI) встановили, що вся вибухівка дрона здетонувала, тож загрози нового вибуху не було.