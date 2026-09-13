У Волгограді після удару "Фламінго" обвалився цех заводу

У Волгограді після удару FP-5 "Фламінго" обвалився фрагмент виробничого цеху "Волгоградпромпроекту". За даними об'єктивного контролю, повністю зруйнована частина будівлі розміром близько 20 на 15 метрів.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку?

На відео, яке поширюють у мережі, видно наслідки удару по об'єкту. Частина головного виробничого цеху розміром близько 20 на 15 метрів повністю зруйнована та обвалилася.

У Волгограді не встояв цех заводу / Фото Exilenova+

Підприємство зазнало пошкоджень унаслідок удару FP-5 "Фламінго". Водночас російські моніторингові ресурси заявляли, що ціллю атаки нібито не був сам Волгоград, а російська ППО "відпрацювала штатно".

Там також стверджували, що пошкодження в місті від уламків нібито були незначними. Після атаки горів ліс поблизу Волги.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" по підприємству "Волгоградпромпроект" у російському Волгограді. Внаслідок атаки на території зафіксували влучання, після чого там спалахнула пожежа.

"Волгоградпромпроект"перебуває під санкціями США через діяльність, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.