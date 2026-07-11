Чекав на маршрутку: відомо ім'я одного із загиблих у Сумах

Вдень Росія скинула керовані авіабомби на Суми. Ворожі снаряди впали у людному місці.

Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Серед них – Едуард Побегайло. Про це пише "Кордон.Медіа".

Хто загинув внаслідок авіаудару по Сумах?

На момент прильоту авіабомби чоловік перебував на зупинці громадського транспорту. Він саме очікував на приїзд маршрутки. Пораненого намагалися реанімувати на місці, але безуспішно. Чоловік помер. Йому було 58 років.

За даними прокуратури, серед загиблих також чоловіки 54 і 66 років і 13-річна дівчинка. Вона теж перебувала на зупинці в момент авіаудару.

Ще один чоловік помер у лікарні внаслідок важких поранень. Попередньо травми отримала 31 людина, з них – 3 дітей. 5 людей перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, що окупанти випустили 3 КАБи по Зарічному району Сум. Це сталося близько 14:30. Одна з бомб була спрямована на об'єкт інфраструктури. Дві інші впали у людному місці. Вони влучили в дорожнє покриття поблизу громадської зупинки та АЗС.

Внаслідок атаки пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 4 автомобіля, автозаправна станція, автосалон, ресторан та гаражний кооператив.