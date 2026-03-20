Сподівалися на киян і соцмережі: Forbes припустили значення кольорових міток на "Ланцеті"

Росіяни 16 березня демонстративно вдарили по Києву дронами "Ланцет", які раніше не долітали до столиці. Цей демонстративний удар мав застрашити киян, адже уламки знайшли на Майдані Незалежності.

І хоча безпілотник летів не сам, його майже напевно "підвозив" інший дрон, є дещо, що привертає увагу. А саме система кольорових міток на цьому БпЛА. Про це пише Девід Гемблінг із Forbes.

Що означають кольори на дроні "Ланцет"?

Forbes проаналізували те, що писав спеціаліст з радіозв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") та Defense Express. І дійшли висновку, що росіяни спеціально нанесли кольорові позначки на "Ланцет" знизу його крил.

"Флеш" про позначки на "Ланцеті": дивіться допис

Журналіст Девід Гемблінг вважає, що існує ціла система кольорів, яка б дозволяла зрозуміти, який саме із 40 дронів пройшов крізь ППО. Оскільки "Ланцет" упав на Майдані (або його туди скинули), то, певна річ, у соцмережах з'явилися б фото уламків.

Очевидним поясненням є те, що маркування призначене для того, щоб росіяни визначали, які дрони пройшли крізь ціль. Враховуючи дальність, "Ланцети" могли не мати жодного зв'язку, тому не було б можливості визначити, які з них досягли цілі. Якщо націлитися на важливий орієнтир і мати великі, помітні унікальні маркування, будь-які зображення в соціальних мережах одразу показуватимуть, який дрон досяг успіху. Два кола різних кольорів дають достатньо комбінацій, щоб ідентифікувати 40 дронів,

– переконаний медійник.

Він порівняв це із серійними номерами на хвостових стабілізаторах "Шахедів", які Україна розмиває – щоб росіяни не могли бачити, які безпілотники де були збиті.

"Інформація про місце удару мала вирішальне значення. Під час Другої світової війни британці використовували подвійних агентів, щоб обдурити нацистів щодо місць падіння їхніх ракет V-2, що призводило до переміщення цілей у менш населені райони. У цьому випадку росіяни тепер можуть знати, що система наведення на одному з їхніх безпілотників спрацювала успішно. Це може бути щось на кшталт зіставлення місцевості за допомогою штучного інтелекту, враховуючи попередню ідентифікацію цілей "Ланцет" за допомогою камери та штучного інтелекту", – мовиться в статті.

Також там указано, що вартість "Ланцета" – близько 35 тисяч доларів. Останнім часом ці БпЛА поступилися "Молніям", які коштують близько 1000 доларів і є менш складними – буквально скріпленими клеєм та ізоляційною стрічкою.

Чи будуть летіти на Київ нові "Ланцети"?