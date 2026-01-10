Росія пішла на крайній крок: авіаексперт про удар "Орешником" по Львівщині

Запуск міжконтинентальних балістичних ракет зі звичайною боєголовкою є економічно невигідним через високу вартість. Найімовірніше, удар по Львівській області завдали ракетою "Орешник" зі старих запасів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що застосування цієї ракетної системи є радше спробою психологічного тиску на Україну та Європу, ніж реальною демонстрацією військової потужності Росії.

Чому Росія обрала найдорожчий спосіб завдати найменшого удару?

Зверніть увагу! У ніч на 9 січня під час масштабного обстрілу України Росія застосувала ракету "Орешник" по Львівській області.

Міжконтинентальні балістичні ракети традиційно призначені для ядерних боєголовок, а не конвенційної зброї. "Орешник" має довжину 18 – 20 метрів, діаметр близько 2 метрів і вагу 50 тонн, але сама бойова частина важить лише 1,2 тонни.

Ця ракета коштує понад 80 мільйонів доларів. Саме через відсутність перспектив проєкт було закрито ще у 2018 році.

Існує багато інших ракет, які можуть виконувати ті самі функції. Фактично, це не зовсім зброя у класичному розумінні, адже зброя повинна наносити ураження своїми компонентами – фугас вибухає і руйнує, ядерна боєголовка створює ядерний вибух. А ця ракета – це просто метеоритний дощ з неба,

– пояснив Криволап.

Ракета випустила 36 бойових елементів, які пройшли крізь атмосферу і долетіли до землі.

Чи має РФ технологічну можливість повторити такий запуск?

"Спочатку я вважав, що це не міг бути "Орешник", оскільки всі випробувальні ракети цього типу вже мали бути використані. Проте, виходить, що росіяни зберегли одну ракету зі старих запасів", – сказав Криволап.

Виготовлення чи модифікація подібних ракет можлива лише на Воткінському заводі в Удмуртії, але протягом останнього року завод не випускав жодної серйозної техніки. Космічна розвідка постійно стежить за цим об'єктом і зафіксувала б будь-яке виробництво чи транспортування нових ракет.

Після того, як Дональд Трамп розірвав договір про ракети середньої та меншої дальності, підписаний ще за часів президенства Рональда Рейгана, тому Росія відновила розробку РС-26. Саме ця ракета стала одним із факторів розриву договору, хоча формальною причиною назвали ракету "Іскандер".

Проєкт "Орешник" був закритий. Його застосували лише для того, щоб тиснути на Україну, яка не здається на полі бою, та залякувати європейців,

– сказав Криволап.

Що ще відомо про атаку "Орешником" по Львівщині?