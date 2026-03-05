Удар по військовій базі Росії: що відомо про пошкодження фрегата "Адмірал Ессен"

У російському порту Новоросійськ під час атаки безпілотників було пошкоджено фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Ессен". Його використовували для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні.

Про це повідомили OSINT-аналітики після аналізу супутникових знімків і фото наслідків атаки. За їхніми даними, удар припав по середній надбудові корабля та міг пошкодити важливі системи управління.

Що відомо про атаку по російському порту Новоросійськ?

Атака сталася у ніч на 2 березня, коли безпілотники атакували військово-морську базу Росії у Новоросійську. Саме там після втрат у Криму Росія частково передислокувала кораблі Чорноморського флоту.

За даними аналітиків OSINT-спільноти CyberBoroshno, одним з уражених кораблів став фрегат "Адмірал Ессен". Це бойове судно Росія регулярно використовувала для запуску ракет "Калібр" по українських містах.

Цікаво, що "Адмірал Ессен" уже ставав ціллю атак під час війни. Зокрема, у 2022 році українські сили вже завдавали удару по цьому кораблю, коли він перебував у Севастополі.

Які пошкодження отримав фрегат?

Згідно з аналізом супутникових знімків і фото, головний удар припав на середню надбудову корабля – одну з найважливіших частин бойового фрегата. Саме там розташована значна частина радіоелектронного обладнання та систем управління боєм.

Наслідки української атаки для фрегата "Адмірал Ессен" / Фото "КіберБорошно"

Після попадання, ймовірно, детонували гранатомети постановки пасивних перешкод ПК-10, які використовуються для запуску дипольних відбивачів і теплових пасток. Це могло посилити пошкодження конструкції корабля.

Аналітики також вважають, що могли постраждати кілька ключових систем:

комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який відповідає за виявлення випромінювання і постановку перешкод;

радар підсвітки цілей МР-90 "Орех", що використовується для наведення зенітних ракет;

оглядовий радар "Фрегат-М2М", який забезпечує далеке виявлення повітряних і надводних цілей.

Фрегат "Адмірал Ессен" належить до класу проєкту 11356 і є одним із носіїв крилатих ракет "Калібр", які Росія використовує для ударів по Україні. Корабель має універсальні пускові установки для цих ракет та оснащений сучасними радіолокаційними системами та комплексами РЕБ.

Експерти зазначають, що навіть якщо корпус корабля не отримав критичних руйнувань, пошкодження радарів та електронних систем можуть надовго вивести його з бойового застосування. Ремонт таких систем зазвичай займає тривалий час і потребує складного обслуговування.

Крім того, якщо підтвердиться серйозне пошкодження надбудови та обладнання, корабель може бути змушений пройти повноцінний ремонт у доку, що фактично тимчасово прибере його зі складу бойових сил флоту.

Якими ще були наслідки атаки по російському порту?