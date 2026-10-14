Потужні вибухи та пожежа: у Росії заявили про атаку на аеродром "Борисоглєбськ"

Військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області ввечері 14 жовтня опинився під ракетним ударом. На території стратегічного об'єкта спалахнула сильна пожежа після серії вибухів – 24 Канал

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на військовий аеродром?

У Воронезькій області після оголошення сигналу тривоги пролунали гучні вибухи, а над територією військового об'єкта піднявся густий дим.

Масштабна пожежа на території аеродрому: дивіться відео

За інформацією російських пабліків, у напрямку військового летовища прямували від двох до чотирьох ракет. Через рух повітряних цілей у сусідній Ростовській області також вмикали сирени тривоги.

Момент влучання в аеродром: дивіться відео

Моніторинговий канал у Росії заявили, що для "Борисоглєбська" та навколишніх районів одночасно діяли попередження про ракетну небезпеку й загрозу атаки ударних безпілотників. Жителів закликали негайно перейти в укриття.

Наслідки ураження інфраструктури самого аеродрому та втрати ворога наразі з'ясовуються. Відомо, що на цьому об’єкті розміщені бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35С і Су-30СМ, які використовують для запусків КАБів по Україні, а також навчально-бойові літаки, зокрема Як-130 та Су-25.

Нагадаємо, на початку жовтня Служба безпеки України повідомила про атаку дронів Центру спецоперацій "Альфа" на російський військовий аеродром "Ханська" в Республіці Адигея, розташований приблизно за 500 кілометрів від України. За даними СБУ, внаслідок удару уражено винищувач Су-35, бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів. Обидва літаки є носіями керованих авіабомб, які російська армія використовує для атак по українських військових позиціях і містах.

Крім того, у вересня Сили оборони України уразили військовий аеродром "Ростов-на-Дону (Центральний)" у Ростовській області Росії. За словами президента України та підтвердженням Генштабу ЗСУ, внаслідок операції пошкоджено два транспортні літаки Ан-26, один Ан-12 та три гелікоптери.