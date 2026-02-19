Його не бачить російська ППО, – аналітик BILD назвав найбільш ефективну зброю України

Сили оборони України завдали удару по арсеналу в Волгоградській області Росії. За даними Генштабу, об'єкт є одним із найбільших складів боєприпасів російської армії, а російська сторона підтвердила пожежу після атаки.

Журналіст і аналітик видання BILD Юліан Рьопке в ефірі 24 Каналу оцінив ефективність застосованої ракети та пояснив, чому, на його думку, найбільш результативною зброєю України зараз є інший тип ударних засобів.

Удар по Волгоградському арсеналу не став переломним

Аналітик зазначив, що проаналізував супутникові знімки району до та після атаки. За його словами, ураження зазнала передусім технічна інфраструктура об'єкта, яка забезпечувала роботу складу боєприпасів.

Нагадаємо! У ніч на 12 лютого Сили оборони України завдали удару по великому арсеналу ГРАУ міноборони Росії поблизу Котлубані у Волгоградській області. За даними Генштабу, ракети "Фламінго" вразили об'єкт, де зберігалися тисячі тонн ракет, артилерійських снарядів і авіабомб; зафіксовано потужні вибухи та вторинну детонацію. Військовий експерт Роман Світан припустив, що через значну відстань удар могли завдати саме ракетами, а не безпілотниками, і назвав цей арсенал важливим транзитним складом російської армії.

Видимі пошкодження є, однак ознак повного виведення арсеналу з ладу він не побачив.

Наскільки я розумію, була уражена котельня – технічна інфраструктура, яка забезпечувала роботу арсеналу,

– зазначив Рьопке.

Він звернув увагу й на інший момент: за наявною інформацією, було запущено кілька ракет, однак публічно продемонстровано наслідки лише одного влучання. Це ускладнює остаточну оцінку масштабів удару та його впливу на логістику російської армії в регіоні.

Ми побачили відео наслідків лише одного попадання, тому я не на 100% впевнений у цій зброї,

– додав він.

Аналітик підкреслив, що Росія навчилася досить ефективно протидіяти традиційним крилатим ракетам. Саме тому, на його думку, подібні удари не завжди дають стратегічний ефект, навіть якщо мають значний символічний резонанс.

Малопомітні дрони ефективніші за традиційні ракети

Більш перспективним форматом ударів виглядають малі безпілотники з низькою радіолокаційною помітністю. Як приклад він навів атаку на Ухту, де дрон подолав рекордну відстань і зміг дістатися цілі всупереч російській системі протиповітряної оборони.

Зауважте! 12 лютого підрозділи СБУ та інших складових Сил оборони України завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від кордону України, що стало рекордною дальністю ураження. За даними Генштабу, після атаки виникла пожежа на технологічних установках підприємства, яке входить до структури ПАТ "Лукойл", переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік і виробляє пальне, яке використовується, зокрема, для забезпечення російської армії.

Йдеться про дрон Ан-196 "Лютий", який працює за іншою тактикою, ніж великі крилаті ракети.



Український БпЛА Ан-196 "Лютий" / Фото: building-tech.org

Я бачив відео як дрон "Лютий" пролітає над Ухтою. Він летить на вкрай низькій висоті і практично не виявляється російською ППО. Це вражає,

– зазначив Рьопке.

Навіть якщо такий дрон потрапляє на радари, вразити його складно через особливості траєкторії та висоти польоту. Саме це робить подібні апарати більш ефективними для ураження глибоких тилових об'єктів.

Навіть якщо вони побачать його на радарі, вони не зможуть по ньому влучити,

– додав він.

Аналітик підкреслив, що саме на такі складні для виявлення безпілотники Україні варто робити ставку. На його думку, вони створюють для російської ППО значно серйозніший виклик, ніж великі й повільні ракети традиційного типу.

Символічний ефект важливіший за практичний

Удар по Ухті виглядає вражаюче з точки зору дальності та самого факту прориву російської ППО. За його словами, подолати майже 1750 кілометрів і дістатися цілі в глибині території Росії – це серйозний технологічний показник. Однак масштаб реальних промислових наслідків поки що залишається обмеженим.

Удар по Ухті – це радше окремий інцидент. Він вражає і має символічне значення, але практичний ефект, на мій погляд, невеликий,

– зазначив Рьопке.

Він звернув увагу, що в багатьох випадках російська сторона оперативно ліквідовує пожежі та відновлює пошкоджену інфраструктуру. На відміну від системних атак Росії по українській енергетиці, українські удари поки що мають точковий характер.

У багатьох випадках росіяни гасили пожежі за кілька годин або днів,

– додав він.

На його думку, справжній ефект можливий лише за умови повторюваності таких атак. Один успішний удар має символічне значення, але для стратегічного результату потрібна системність.

