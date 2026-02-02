"Один з найтемніших днів": у ДТЕК прокоментували російський обстріл автобуса з шахтарями

У ДТЕК прокоментували удар по автобусу із шахтарями. В компанії кажуть, що це один із найтемніших днів в історії компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що кажуть у ДТЕК про російський удар по шахтарях?

1 лютого росіяни цинічно атакували автобус, у якому їхали шахтарі. Це сталося в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинуло 12 людей, а 16 були поранені. 2 лютого оголосили днем жалоби.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко сказав: попри те, що війна триває з 2014 року, цей день став одним з найтемніших.

Ми вже більше десяти років на цьому енергетичному фронті. Вчора у нас була найбільша одночасна втрата наших людей. Шахтарі просто їхали додому зі зміни до своїх родин, і вони цілеспрямовано були атаковані двома російськими дронами,

– висловився він.

На жаль, із жовтня 2025 року не було жодного дня, щоб Росія не била по енергетичній інфраструктурі ДТЕК. Окупанти обстрілюють мережі, трансформатори, об'єкти генерації та шахти.

За словами Тімченка, це і є обличчя Росії. Ворог атакує цивільних і руйнує життя українців.

Зверніть увагу! Зранку 2 лютого стало відомо, що Росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Були пошкоджені адміністративні будівлі підприємства. Про постраждалих не повідомляють.

Росіяни свідомо вдарили по автобусу із шахтарями

Такі дані навів Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Відповідно до його хронології, група "Шахедів" на онлайн-управлінні через радіомодеми МЕШ пролітала вздовж дороги.

Пілот першого "Шахеда" побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. "Шахед" вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи одне одному. В цей час оператор другого "Шахеда" побачив людей та направив "Шахед" прямо в мирних людей,

– написав експерт з радіотехнологій.

Бескрестнов назвав цей обстріл черговим фактом тероризму. Адже оператори з території Росії однозначно бачили і розпізнавали ціль як цивільну. І все ж свідомо вирішили атакувати транспорт.