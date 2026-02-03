Це не терор, а геноцид, – військовий оглядач про удар по автобусу на Дніпропетровщині

Російський дрон вдарив по службовому автобусу ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 людей. Це не просто терористичний акт, а справжній геноцид.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що росіяни ведуть цілеспрямовані дії на знищення українського народу. На цьому важливо постійно акцентувати увагу на міжнародній арені.

Україні важливо говорити про геноцид

За словами Тимочка, рано чи пізно російські окупанти будуть на лаві підсудних за усі злочини, які вони скоїли. Якщо фіксувати все як тероризм, то акцент буде лише на виконавцях. Якщо геноцид, то відповідальність буде на усій державі.

Глава МЗС має акцентувати, що це саме геноцид. Аби потім через десяток років нам не доводилося цього доводити. Росія ж явно буде виправдовуватися та знімати з себе відповідальність як з держави. Росія свідомо вбиває українців,

– зазначив Тимочко.

В контексті ППО маємо зрозуміти, що Україна знищує переважну більшість "Шахедів". Однак наразі не вдається повністю нейтралізувати загрозу. Зокрема це стається через нову тактику, яку використовує ворог. Про неї повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

На думку Тимочка, в Росії хотіли б, аби Україна у відповідь била по цивільному населенню ворога. Так російська пропаганда ще більше консолідувала б власне населення.

Що відомо про атаку по автобусу на Дніпропетровщині?