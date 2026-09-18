Там були завербовані найманці: Андрющенко розкрив деталі операції під Маріуполем

В селі Білосарайська коса, що під Маріуполем, була атакована база відпочинку під назвою "Вікторія". Там перебували російські найманці – ті, кого Росія завербувала з різних країн.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що вони розміщувались безпосередньо в населених пунктах Білосарайська коса або Мелекіне, це прикордонна територія, курортна ділянка під окупованим Маріуполем.

Операція з ліквідації ворожих сил: було чутно 15 вибухів

Там російські найманці перебували протягом останнього місяця. Як зазначив керівник Центру вивчення окупації, їх доволі довго пильнували, встановлювали де саме вони базуються, тому що цей об'єкт немаленький.

Вночі з 15 на 16 вересня там пролунало щонайменше 15 вибухів. Була детонація. Явно влучили окрім як по самих найманцях, так і по складах з БК, тому що там і стрілянина потім була,

– озвучив Андрющенко.

З його слів, відомо, що наслідком обстрілу є понад 15 важко поранених, вони перебувають в шпиталях в Мангушському районі, в самому Мангуші й декількох завезли в Маріуполь в одну з лікарень.

Через причини, пов'язані зі зв'язком, не знаємо, що там з "двохсотими". Вони точно мають бути, але не можемо їх порахувати. Чекаємо, коли якісь повідомлення почнуть з'являтись, некрологи. Це була блискавична операція. Знову така, яку росіяни не очікували, тому що ця база розташована далеко і є складною для фіксації, тому вони почували себе спокійно,

– пояснив Андрющенко.

Він зауважив, що це територія, де не мешкають люди. Там фактично ніхто не проживає. Це величезна туристична зона, яку ще за радянських часів забудували. Тому там немає перехожих, які могли б щось побачити, через це росіяни спокійно себе почували, базуючись там і думаючи, що залишаються непомітними.

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