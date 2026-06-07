У МАГАТЕ вперше відреагували на удар по Чорнобильській АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що отримали від України повідомлення про атаку безпілотника на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в офіційний заяві Агентства.

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Як у МАГАТЕ реагують на російську атаку?

Зазначається, що внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнала будівля приймання палива – зокрема фасад, вікна та двері. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні споруди.

За даними української сторони, рівень радіації на об'єкті залишається в межах установлених норм.

Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інцидент викликає серйозне занепокоєння, оскільки удар стався по об'єкту, що містить значні обсяги ядерних матеріалів – вони зберігаються лише за кілька метрів від ураженої будівлі.

За словами Гроссі, будь-які атаки на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки.

Нагадаємо, Енергоатому повідомив, що влучання дрона у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) сталося 7 червня о 02:10. У будівлі приймання контейнерів відбулося загоряння площею близько 40 квадратних метрів, яке швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На удар вже відреагував Володимир Зеленський. Президент заявив, що це був свідомий удар ворога, адже йдеться про об'єкт надзвичайно критичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що цієї ночі росіяни били й по інших цивільних об'єктах у 13 областях.