Масований удар по Донецьку: які ракети могли відпрацювати по командному пункту росіян

Сили оборони України в районі Донецька атакували ракетами повітряного базування основний та запасний командні пункти противника. Для ураження об'єктів надзвичайної цінності могла бути залучена номенклатура сучасних далекобійних засобів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express Іван Киричевський. Він зазначив, що під час атаки по Донецьку ворог зазнав дошкульного удару по своїх управлінських спроможностях. Ціллю стали командні пункти 51-ї армії Росії, яка є основою наступального угруповання окупантів на Донбасі.

Яка зброя могла летіти по командному пункту

Військовослужбовець зауважив, що через високий рівень захищеності об'єкта Сили оборони України могли застосувати широкий спектр наявного високоточного озброєння. Для пробиття підземних укриттів та подолання щільної протиповітряної оборони ворога знадобився масований комбінований удар.

Як на мою суб'єктивну думку, туди ймовірно летіло усе, що тільки може летіти. І ті самі "Фламінго", і відповідні партії Storm Shadow, і американські реактивні КАБ або спеціально створені для нас ракети AGM-188,

– вважає Киричевський.

Чому цей удар має велике значення

Об'єкт у тимчасово окупованому Донецьку мав критичне значення для управління російськими військами. 51-ша армія Росії, як пояснив експерт з озброєнь Defence Express, сформована на базі колишнього 2-го армійського корпусу так званої "ДНР", який відіграє провідну роль у спробах просування загарбників на Донеччині.

Мова не просто про якийсь абстрактний командний пункт, а про заглиблений підземний об'єкт 51-ї армії – її основний і запасний пункти. Це об'єкт такої цінності, на який не шкода витратити усе наявне озброєння,

– підкреслив Киричевський.

Військовослужбовець підсумував, що ураження штабу окупантів відбулося паралельно із важливими трансформаціями. Він нагадав, що президент Зеленський оголосив про зміни в системі оборони Донеччини.

Деталі про атаку по ворожому об'єкту в Донецьку: дивіться відео