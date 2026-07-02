"Москва ляже": українські дрони за 48 годин рознесли 12 підстанцій в Криму та на Донбасі

Українські Сили безпілотних систем за дві доби завдали серії успішних ударів по критичній інфраструктурі російських окупантів. Під вогнем опинилися електропідстанції, газорозподільна станція та склад паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про успішну роботу українських військових?

Українські Сили безпілотних систем упродовж 1–2 липня завдали масштабних ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.

За словами "Мадяра" за 48 годин українські дрони уразили 12 електропідстанцій та одну газорозподільну станцію. Більшість цілей розташовувалися в тимчасово окупованому Криму. Також під удари потрапили об'єкти в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Серед уражених об'єктів підстанції:

"Донузлав",

"Феодосійська",

"Західно-Кримська",

"Родникове",

"Кар'єрне",

"Митяєве",

а також Старобешівська ТЕС.

Крім того, українські військові вразили газорозподільну станцію в Луганській області. Окремо повідомляється про успішний удар по складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Мелітополі. Ураження здійснили різні підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, зокрема бригади "Птахи Мадяра", "Nemesis", "Рарог", "К-2", а також угруповання "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Ніч яка місячна, зоряна, ясная… Москва ляже,

– прокоментував результати операції "Мадяр".

Нагадаємо, у червні 2026 року Сили оборони України значно посилили далекобійні удари по території Росії, вражаючи цілі на відстані понад 2 000 кілометрів від українського кордону. Під ударами опинилися щонайменше 11 нафтопереробних заводів, підприємства оборонної промисловості, центри військового зв'язку, логістичні об'єкти, а також кораблі й танкери.

Крім того, у ніч на 1 липня Сили оборони України завдали серії успішних ударів по військових об'єктах Росії та окупованих територій. Зокрема, уражено підприємство зі складу "Роскосмосу" в Пензенській області, де виробляли компоненти для ракет "Іскандер", "Калібр" і Х-101. Також українські військові вдарили по мостах, логістичній переправі, складах пального та матеріально-технічного забезпечення, а також уразили п'ять пунктів управління російськими безпілотниками.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що українські далекобійні засоби знову успішно уразили стратегічні об'єкти в Росії. Зокрема, вдруге атаковано нафтопереробний завод в Уфі, а також підприємство військово-промислового комплексу в Пензенській області, яке виготовляє компоненти для ракет.