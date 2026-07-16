Вночі мала бути атака, – льотчик-інструктор вказав на важливі наслідки удару по Енгельсу

Російська авіабаза "Енгельс-2" є одним із ключових майданчиків для стратегічної авіації, яку ворог залучає до ракетних ударів по Україні. Атака українських безпілотників могла вплинути не лише на роботу самого об'єкта, а й на плани росіян щодо нового обстрілу.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому прорив дронів через потужну систему ППО навколо авіабази є важливим результатом. Він також розповів, яку атаку ворог готував уночі та які наслідки для російської авіації міг мати удар по Енгельсу.

Прорив дронів до авіабази "Енгельс-2"

Російські авіабази захищені значно потужніше, ніж нафтопереробні заводи, адже навколо них працюють не лише зенітні ракетні комплекси та оглядові радари, а й винищувачі на бойовому чергуванні. Окремі станції здатні помітити безпілотник за сотні кілометрів, тому російська авіація має достатньо часу, щоб піднятися в повітря та перехопити ціль ще на підльоті.

Наші партнери в реальному часі знають, де розташовані станції, які з них увімкнені, де стоять макети, а де справжні засоби. Усе це враховують під час прокладання маршрутів для безпілотників,

– пояснив Світан.

Дрони можуть проходити нижче радіогоризонту або обходити райони роботи російських радарів великою дугою. Такий маршрут дає змогу наблизитися до авіабази непоміченими, хоча на "Енгельсі-2" розміщена й тактична авіація, здатна знищувати повітряні цілі. Від місця запуску до бази могло бути понад 700 кілометрів, а сам удар, імовірно, здійснювали кілька десятків безпілотників, частина з яких досягла об'єкта.

Якщо вони пройшли туди, то це саме та майстерність, про яку ми постійно говоримо. Наші професіонали вже виконують завдання у далеких тилах противника,

– наголосив льотчик-інструктор.

Точний масштаб ураження має підтвердити Генеральний штаб після аналізу супутникових даних та інших засобів контролю, однак сам прорив крізь щільну оборону авіабази вже свідчить про складність і якість проведеної операції.

Удар по Енгельсу міг зірвати атаку Ту-95

На авіабазі могли бути пошкоджені радіотехнічне обладнання, місця зберігання пального та інші об'єкти. Не виключено, що безпілотники зачепили й літаки, однак точний масштаб ураження стане зрозумілим після аналізу супутникових знімків та інших даних оперативного контролю.

Як мінімум була зупинена повітряна атака Ту-95. Сьогодні вночі вони мали підніматися разом із Ту-22М3, а літаки з Енгельса могли дозаправлятися,

– сказав Світан.

На "Енгельсі-2" розташовані спеціальні інженерні служби, які забезпечують підготовку крилатих ракет Х-101. Цієї ночі Ту-95 не піднялися в повітря, а масового запуску таких ракет не відбулося, тому удар по авіабазі міг зірвати частину запланованої атаки.

Попри удар по "Енгельсу-2", Росія все ж підняла бомбардувальники Ту-22М3 та випустила ракети Х-22 по Одесі. Частина з них влучила в район портової інфраструктури, яка має критичне значення не лише для економіки, а й для української логістики.

Одесу треба однозначно прикривати і як обласний центр, і як один з основних економічних портів, які зараз працюють,

– наголосив Світан.

Йдеться не лише про порти Одеси та Південного. Важливими залишаються також напрямок Затоки й дунайські порти, через які проходять вантажі та забезпечується частина військової логістики. Через це російські удари по регіону створюють загрозу одразу для кількох важливих маршрутів.

Важливість одеського напрямку складно переоцінити. Вона приблизно на рівні столичного,

– пояснив льотчик-інструктор.

Подальші рішення щодо розгортання систем протиповітряної оборони мають враховувати особливу роль Одещини.

Військовий експерт пояснив важливість удару по Енгельсу: дивіться відео