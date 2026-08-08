ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ, який глушив Starlink

У п'ятницю, 7 серпня, Сили оборони атакували Геленджик. В результаті удару був уражений засіб радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант".

Про це повідомив телеграм-канал Dnipro Osint.

Що відомо про уражений об'єкт?

Українські військові успішно завдали удару по ворожій станції РЕБ на території Росії. Окупанти використовували цю установку для блокування роботи супутникового зв'язку Starlink.

Успішне ураження ворожої техніки підтвердили дані з супутникових знімків. На кадрах чітко видно наслідки удару по позиції, де розмістили ворожу апаратуру.

Знищений комплекс "Волна Купол Гарант" є специфічною розробкою російського ВПК, головне завдання якої полягає у придушенні сигналів системи Starlink. Принцип роботи цієї станції РЕБ базувався на створенні потужних радіоперешкод, які спрямовані безпосередньо у бік апарата. Таким чином ворожа техніка перешкоджає супутнику приймати будь-які сигнали від наземних терміналів користувачів.

Це вже третій підтверджений випадок успішного знищення Силами оборони комплексу такого типу.



ЗСУ знищили російську систему РЕБ / Фото Dnipro Osint

Що відомо про останні удари по Росії?

У суботу, 8 серпня, Сили оборони здійснили чергову успішну операцію на території Росії. Ціллю масштабної атаки став Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї.

Також вранці 7 серпня українські дрони атакували російський Єкатеринбург. Ціллю ударів став склад Wildberries.