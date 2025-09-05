4 вересня вдень поблизу Чернігова пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог поцілив по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Через ракетний удар восьмеро людей зазнали поранення, двоє – загинули.

Це був перший ракетний удар по співробітниках гуманітарної місії з розмінування під час їхньої роботи. Про це Суспільному сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти вдарили по Костянтинівці з артилерії: 9 людей загинули

Як відреагували у Мінекономіки на удар по демінерах?

За словами Безкаравайного, періодично гуманітарні місії потрапляють під дрони, але ракетою по них б'ють вперше. Чиновник впевнений, що окупанти навмисне поцілили по демінерах.

Він зауважив, що машини гуманітарної місії були марковані, а її учасники було у відповідному одязі, тож вважати, що атака випадкова, – неможливо.

Росіяни чітко бачили, що це гуманітарна місія, яка здійснює гуманітарну роботу.

Посадовець пояснив, що під час повітряної тривоги робота гуманітарної місії має припинятися, але не завжди є можливість зробити це швидко. Особливо у прифронтових або прикордонних територіях.

Окремо він уточнив, що гуманітарне розмінування не здійснюється в межах 20-кілометрової зони, поблизу лінії фронту або кордону з Росією та Білоруссю.

Що відомо про удар Росії по гуманітарній місії?