Із самого ранку ворог вгатив дронами по Харкову: є постраждалі

Зранку в четвер, 14 травня, російські війська вдарили безпілотниками по Харкову. Під атакою опинилися Салтівський і Шевченківський райони міста.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Читайте також Уночі Україну атакували ракети, а зранку знову б'ють дрони: куди летять ворожі цілі

Які наслідки ранкового удару по Харкову?

О 08:44 Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого "Шахеда" в Салтівському районі Харкова. Буквально за кілька хвилин стало відомо також про удар по Шевченківському району.

Станом на 09:05 по допомогу медиків у Шевченківському районі звернулися 14 людей. Тим часом у Салтівському районі постраждали сім жінок – двоє з них зазнали вибухових травм, поранень склом та забоїв.

Також постраждали двоє дітей – 13-річна дівчинка і 8-річний хлопчик, медики діагностували в них гостру реакцію на стрес та надали необхідну допомогу.

За даними Харківської ОВА, внаслідок ранкової атаки в лікарні перебувають 12 постраждалих, в усіх діагностовано вибухові травми.

Двоє людей – у важкому стані. Кожному пораненому надається вся необхідна медична допомога,

– додав Синєгубов.

Ворожі дрони зранку атакували Харків / Фото: Харківська ОВА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА та балістики для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, в ніч проти 14 травня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України з застосуванням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Цей удар розпочався фактично одразу після денного нальоту дронів, під час якого ворог застосував майже 800 безпілотників.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 693 ворожих повітряних цілей. Серед них – 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 652 ворожі безпілотники різних типів.

Що відомо про нічну масовану атаку?

Під основним ударом цієї ночі опинився Київ. Там внаслідок атаки був зруйнований панельний 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі міста, там знищені 18 квартир. Наразі на місці ворожого удару триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, надзвичайники врятували з будинку 11 людей.

Внаслідок атаки у столиці одна людина загинула, постраждало щонайменше 40 людей, серед них – двоє дітей.

Окрім Києва, російські війська атакували й Чернігівщину. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів. Енергетики зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У самому ж Чернігові також зафіксовані пошкодження житлових та адміністративних будівель, є постраждалі.