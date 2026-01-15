У Харкові сотні тисяч людей залишилися без світла і тепла, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Харкові сотні тисяч людей залишилися без світла та тепла. Росія там завдала удару по енергетичному об'єкту.

Про це Зеленський поінформував генсека НАТО Марка Рютте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Яка ситуація у Харкові?

Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Він поінформував того про наслідки обстрілів та потреби ППО.

Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів. Сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові: сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла,

– сказав Зеленський.

За словами президента, зміцнювати обороноздатність дуже допомагає програма PURL, і Україна розраховує на більше внесків до неї цього місяця.

Вони також поговорили про дипломатичну роботу, обмінялися поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки.

Що відомо про удар по енергооб'єкту у Харкові?