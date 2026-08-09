Дочекався порятунку: у понівеченій російським ударом багатоповерхівці Харкова знайшли кота

Російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами та безпілотниками. Ворог завдав удару по багатоповерхівці у Харкові.

Про це повідомили в ДСНС.

У Харкові після російського удару рятувальники знайшли кота в розбитій багатоповерхівці. У ДСНС зазначили, що тваринка була дуже налякана та розгублена.



Рятувальники врятували кота у Харкові / Фото ДСНС

Чотирилапий ховався у небезпечній зоні, тож рятувальники обережно дістали його з-під уламків і винесли у безпечне місце. Кота звати Барні. Його господарка вже прямує за своїм улюбленцем.

За руїнами – чиєсь життя, і ми бережемо кожне з них,

– заявили рятувальники.

Що відомо про удар по Харкову?

Близько 07:00 російські окупанти завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Салтівському районі Харкова. Ворог влучив у 10-поверховий житловий будинок, унаслідок чого були зруйновані конструкції з 7-го по 10-й поверхи, зокрема перекриття між поверхами.

Після удару в будинку залишилися заблоковані мешканці. На місці розпочалися пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи, до яких залучили рятувальників та інші екстрені служби.

Станом на 14:30 кількість постраждалих людей зросла до 36. Серед них 5-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес.