Взяв удар на себе: як хрест Києво-Печерської лаври врятував рятувальників від дрона

Росія вдарила безпілотниками по Києво-Печерській лаврі в ніч на 15 червня. Рятувальники працювали на місці прильоту з перших хвилин. Згодом ворог завдав повторного удару.

Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що ближче до ранку 15 червня росіяни запустили ще один дрон по Києво-Печерській лаврі. Працівники ДСНС були під загрозою.

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Як хрест взяв на себе удар дрона?

Як розповів генеральний директор НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, другий дрон прилетів по території собору близько 5 ранку. Удар на себе взяв хрест на оборонній вежі Іоанна Кущника.

Хрест міг врятувати рятувальників, які працювали в межах Успенського собору. Саме він прийняв удар від другого російського дрона. Від цього безпілотник змінив траєкторію та не влучив в рятувальників, які перебували тут,

– розповів Остапенко.

Поки що служіння в Успенському соборі не проводять. Там зараз встановлюють тимчасове укриття, після чого обговорюватимуть питання, як відновити богослужіння. За попередніми даними, на реставрацію собору знадобиться близько двох років.

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Додамо, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що внаслідок атаки російського безпілотника зруйновано близько 80% даху Успенського собору. Також внаслідок атаки постраждали й інші культурні об'єкти, які розташовані поруч.