Жителі Ірпіня зняли на відео авіаналіт російських окупантів

2 березня 2022 , 17:38

Джерело:

фейсбук Погляд – Приірпіння інформаційна агенція

Жителі Ірпіня показали кадри авіанальоту російських окупантів. Окри завдавали удару по житлових будинках.

Відповідне відео знімали мирні жителі під Києвом. Атакували орієнтовно о  10 годині 2 березня – на сьомий день війни, яку Росія почала проти України. 

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Ірпінчани сьогодні (мовиться про 2 березня – 24 канал) знімали з вікна своїх домівок авіаналіт російських військових,
– мовиться у повідомленні. 

Попередньо відомо, що окупанти руйнують будинки цивільних мешканців. 

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Автор: Діана Квасневська