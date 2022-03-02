Жителі Ірпіня зняли на відео авіаналіт російських окупантів

Жителі Ірпіня показали кадри авіанальоту російських окупантів. Окри завдавали удару по житлових будинках.

Відповідне відео знімали мирні жителі під Києвом. Атакували орієнтовно о 10 годині 2 березня – на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.

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Місцеві опублікували відео, як орки атакують Ірпінь

Ірпінчани сьогодні (мовиться про 2 березня – 24 канал) знімали з вікна своїх домівок авіаналіт російських військових,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що окупанти руйнують будинки цивільних мешканців.

Окупанти знову з повітря гатять по людях в Ірпені: відео



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