Жителі Ірпіня зняли на відео авіаналіт російських окупантів
Жителі Ірпіня показали кадри авіанальоту російських окупантів. Окри завдавали удару по житлових будинках.
Відповідне відео знімали мирні жителі під Києвом. Атакували орієнтовно о 10 годині 2 березня – на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.
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Ірпінчани сьогодні (мовиться про 2 березня – 24 канал) знімали з вікна своїх домівок авіаналіт російських військових,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що окупанти руйнують будинки цивільних мешканців.
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