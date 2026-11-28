Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував обурення Москви через удар по кораблях Росії у Лівії. Він нагадав російським пропагандистам, що раніше вони взагалі заперечували факт існування України.

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

Що сказав Сікорський

Очільник польської дипломатії звернув увагу на разючу зміну риторики російської пропаганди після успішних дій Сил оборони України далеко за межами Чорного моря.

Я насправді бачу, що успіхи України набирають обертів. Просто подивіться, що про це кажуть російські пропагандисти: "Як українці сміють атакувати в Африці?". Непогано для нації та країни, саме існування яких вони заперечували,

– заявив Радослав Сікорський.

Він додав, що авторитарні режими завжди намагаються здобути перевагу над демократичними країнами завдяки провокаціям і залякуванню. Дипломат також наголосив, що в Москві вкрай серйозно реагують на його заяви, і зазначив, що це дає йому "особливе задоволення".

Нагадаємо, що 22 листопада у лівійському порту Бенгазі морські дрони українського виробництва атакували російський корвет Меркурій і суховантаж ANGARA. За даними СБУ, сім безпілотників завдали удару після того, як їх доправили в акваторію на судні-носії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив потоплення корвета Меркурій разом із розміщеним на борту гелікоптером Ка-27. За словами українського лідера, уражений суховантаж перевозив військові вантажі для потреб окупаційних військ.

Операція спричинила хвилю реакцій у регіоні. Зокрема, у Римі висловили стурбованість через тісні контакти з Триполі, а міністр оборони Італії Гвідо Крозетто викликав українського військового аташе для отримання офіційних пояснень.

А глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з лівійським колегою Тагером Салемом Аль-Бауром. Очільник українського відомства запевнив, що операція була спрямована суто проти російських військових цілей, а Україна поважає суверенітет Лівії та не планує переносити війну на територію інших держав.