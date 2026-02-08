Прокинулися від вибухів на світанку: Росія вдарила по Краматорську, є багато руйнувань

Окупанти атакували спальний район Краматорська на світанку. Досить швидко стало відомо про загиблу людину.

Медійники також потрапили під удар. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про обстріл Краматорська сьогодні?

Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко близько восьмої ранку повідомив про атаку.

Рятувальники розповіли, що горіли квартири на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку, а також легкові автомобілі, що перебували на подвір'ї. ДСНС працювала в умовах загрози повторних обстрілів.

Згодом Донецька обласна прокуратура уточнила: загинула пенсіонерка, ще трьох цивільних поранено.

Наслідки обстрілу Краматорська 8 лютого 2026 / Фото Нацполіція, Суспільне

Прокурори навели такі дані: о 5 ранку російська армія скинула авіабомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК) на Краматорськ. Бомба поцілила поруч із багатоквартирним житловим будинком.

77-річна пенсіонерка загинула одразу. Троє чоловіків 40, 46 й 48 років дістали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран.

Поліція показала перші хвилини після удару по Краматорську: дивіться відео

Пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і автомобілі, дитячий садочок, інфраструктура.

Цей обстріл одного зі спальних районів міста – це чергова демонстрація справжнього обличчя Росії,

– написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Журналісти Суспільного додали, що ворог бив по місту і о 10:10.

"Бомба влучила у дорогу в центрі міста, пошкоджені ще три багатоповерхівки та пошта", – написали вони.

Журналісти потрапили під удар, є поранений

Це була знімальна група "Подробиць".

Росіяни вдарили кількома КАБами по житловому масиву, по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля під'їзду, де проживала наша знімальна група. Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку,

– інформували в медіа.

Яка ситуація в Краматорську?

Військові пишуть, що останнім часом Краматорськ дедалі більше відчуває наближення фронту.

Показуємо Краматорськ на карті

Відповідно до зведення Генштабу, на ранок 8 лютого росіяни 6 разів атакували на Краматорському напрямку в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.