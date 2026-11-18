Удар по Кримському мосту – надзвичайно успішна операція Сил оборони України. Її можна ставити в один ряд з "Павутиною", коли вибили колосальну кількість російських бомбардувальників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, це просто філігранна операція Сил оборони України. Підготовка до неї тривала довго. А один з перших етапів почався ще навесні.

Надзвичайно успішна операція

Як наголосив Жмайло, вже тоді Сили оборони випалювали логістичні шляхи ворога над Херсонською та Запорізькою областями. Паралельно вдалося вибивати значну кількість російської ППО.

В росіян почалися проблеми з ППО. Значна кількість була зосереджена саме в районі Кримського мосту та Керчі. Те, як ми зараз палимо їхні НПЗ, показує, що їм не вистачає засобів ППО,

– зазначив Жмайло.

Для реалізації операції використовувалися альтернативні канали зв'язку через чергові складнощі зі Starshield. Українські сили промацували коридори та запустили велику кількість дронів, аби російська протиповітряна оборона не встигла вчасно перезарядитися.

Експерт розкрив деталі удару по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

Удар завдавався потужними ракетами безпосередньо по арках мосту. Враховуючи конструкцію споруди, була потрібна ювелірна точність: відхилення навіть на метр убік означало б падіння ракети у воду.

Як зауважив Жмайло, за неофіційною інформацією, операція могла відбутися ще наприкінці літа. Наразі ж уражений Кримський міст та палаючі російські нафтопереробні заводи не дають можливості Путіну перебувати в сильній позиції напередодні зустріч з Трампом і Сі.