Удар по аеродромах "Саки" і "Гвардійське": з'явилися супутникові знімки наслідків

Дрони СБУ атакували два військові аеродроми у Криму – "Саки" та "Гвардійське". Там пошкоджені ангари для авіації та БпЛА.

Наслідки ударів по аеродромах у Криму проаналізували видання The War Zone та Telegram-канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

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Яких руйнувань зазнали військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське"?

У СБУ розповіли, що внаслідок дронової атаки на аеродромі "Саки" уражені 7 ангарів для винищувачів Су-30СМ, Су-30 та фронтових бомбардувальників Су-24. Також у службі заявили про щонайменше сім знищених або пошкоджених літаків. Водночас жодних відео- чи фотопідтверджень там не надали.

Втім, є супутникові знімки обох аердромів після атаки від компанії Vantor. Вони дають змогу більш-менш оцінити масштаб пошкоджень, завданих українськими ударами.

Отже, на кадрах аеродрому "Саки" можна помітити, що пошкоджено шість з семи захищених авіаційних ангарів. Частина споруд має помітні структурні руйнування. У чотирьох ангарах вибухом повністю вибило масивні ворота, які лежать на руліжній доріжці перед укриттями.

"Саки" після удару БпЛА 3 липня / Фото, опубліковане The War Zone

"Саки" після атаки дронів 3 липня / Фото, опубліковане The War Zone

Водночас визначити, чи перебували всередині літаки та наскільки уражені неможливо.

Загалом укриття зберегли свою конструкцію, проте літаки всередині могли постраждати від пожежі або уламків.

За даними СБУ, на аеродромі "Гвардійське" були атаковані два ангари, у яких зберігалися БпЛА "Шахед" та авіаційне обладнання.

Порівняння супутникових знімків аеродрому за 15, 27 червня та 2 липня показало, що пошкоджено щонайменше два ангари. На одному ангарі видно отвір у даху, що може свідчити про влучання, а на іншому – пошкоджену задню стіну.

Супутниковий знімок аеродрому "Гвардійське" / Фото, опубліковане Telegram-канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Також на території аеродрому зафіксували численні сліди пожеж, кілька вирв і руйнування, які, ймовірно, залишилися після ударів безпілотників.

Окрім того, на знімках від 15 червня біля ангарів також видно велику кількість дронів типів "Шахед" і "Гербера".