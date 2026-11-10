Світло лише 10 – 12 годин на добу: Росія другий день поспіль б'є по Кривому Рогу

Росія вже два дні поспіль атакує Кривий Ріг. При цьому вони знову почали активніше застосовувати звичайні бензинові "Шахеди".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Дніпропетровщини Олександр Фефілатьєв. За його словами, ворог вже два дні поспіль атакує Кривий Ріг саме бензиновими "Шахедами".

Росія змінила тактику

Як наголосив Фефілатьєв, ворог запускає "Шахеди" кількома групами. Летять вони на наднизькій висоті, аби їх складно було виявити.

Ближче до міста моніторингові групи фіксують "Шахеди". Вони летять максимально близько до поверхні. Це для того, аби системи РЕБ та інші елементи ППО не змогли вчасно виявити безпілотники та ефективно їх нейтралізувати ще на підступах до міста,

– зауважив Фефілатьєв.

Кореспондент розповів про ситуацію в Кривому Розі: дивіться відео 24 Каналу

Зрештою ворог вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури. Станом на ранок вівторка в окремих групах споживачів не було світла від 10 до 12 годин на добу.

Під час сьогоднішньої атаки росіяни пошкодили близько десятка автомобілів в одному з гаражних кооперативів. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених,

– зазначив Фефілатьєв.

Варто зазначити, що цієї ночі окупанти загалом атакували 10 областей України. Зокрема, ворог поцілив у п'ять великих підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.