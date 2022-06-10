Удар по Льодовому палацу у Сєвєродонецьку: Гайдай розповів, чи є постраждалі
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Російські окупанти 9 червня повністю знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай повідомив, що постражадлих чи жертв, на щастя, немає.
Під час удару в приміщенні ніхто не перебував. Це і врятувало людей. Про нові наслідки удару голова Луганської ОВА повідомив 10 червня.
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Ніхто не постраждав
Вчора ми мали велике потрясіння – руйнування історії Сєвєродонецька – Льодового палацу. Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав,
– мовиться в повідомленні.
Удар по Льодовому палацу
9 червня російські окупанти вщент зруйнували Льодовий палац у Сєвєродлнецьку. Його масово закидали снарядами, внаслідок чого виникла пожежа.
Льодовий палац спорту був одним із символів Сєвєродонецька. Стадіон вміщав у собі до 5 тисяч осіб. Його будівництво почалося в 1970 році, а вже через 5 років відбулося урочисте відкриття. Сергій Гайдай заявив, що люди ніколи не пробачать цього росіянам.
Ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- На Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції українських підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.
- На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Вони обстрілювали із артилерії райони Григорівки та Серебрянки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник безрезультатно намагається встановити повний контроль над містом, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи ворога штурмували напрямок населених пунктів Ниркове та Миколаївка. ЗСУ відбили атаку, тому ворог відступив.
- На цьому ж напрямку росіяни проводили розвідку під час бою у напрямку Нагірного та Берестове. ЗСУ дали відсіч і ворог зазнав поразки. Також ворог наступав у напрямку Воздвиженка – Роти. Він має частковий успіх та закріплюється на зайнятих рубежах.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому обстрілює підрозділи українських військ з метою сковування їхніх дій.
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