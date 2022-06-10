Удар по Льодовому палацу у Сєвєродонецьку: Гайдай розповів, чи є постраждалі

Російські окупанти 9 червня повністю знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай повідомив, що постражадлих чи жертв, на щастя, немає.

Під час удару в приміщенні ніхто не перебував. Це і врятувало людей. Про нові наслідки удару голова Луганської ОВА повідомив 10 червня.

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Ніхто не постраждав

Вчора ми мали велике потрясіння – руйнування історії Сєвєродонецька – Льодового палацу. Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав,

– мовиться в повідомленні.

Удар по Льодовому палацу

9 червня російські окупанти вщент зруйнували Льодовий палац у Сєвєродлнецьку. Його масово закидали снарядами, внаслідок чого виникла пожежа.

Льодовий палац спорту був одним із символів Сєвєродонецька. Стадіон вміщав у собі до 5 тисяч осіб. Його будівництво почалося в 1970 році, а вже через 5 років відбулося урочисте відкриття. Сергій Гайдай заявив, що люди ніколи не пробачать цього росіянам.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції українських підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Вони обстрілювали із артилерії райони Григорівки та Серебрянки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безрезультатно намагається встановити повний контроль над містом, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку російські окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи ворога штурмували напрямок населених пунктів Ниркове та Миколаївка. ЗСУ відбили атаку, тому ворог відступив.

На цьому ж напрямку росіяни проводили розвідку під час бою у напрямку Нагірного та Берестове. ЗСУ дали відсіч і ворог зазнав поразки. Також ворог наступав у напрямку Воздвиженка – Роти. Він має частковий успіх та закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому обстрілює підрозділи українських військ з метою сковування їхніх дій.

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