Уразити могли не лише окупантів, – Андрющенко розповів про ефектну атаку по Маріуполю
- Українські сили завдали удару по російських системах ППО, які заховали серед житлових будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.
- Інцидент замовчували в пабліках окупантів, а підтвердження інформації затримали через вимкнення світла та інтернету в місті.
У тимчасово окупованому Маріуполі стався серйозний удар по місцях дислокації російських військ – горіла техніка та вивозили поранених. Ймовірно, серед уражених об'єктів могли бути системи ППО, які окупанти системно ховають серед житлової забудови.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що в пабліках окупантів повністю замовчували цей інцидент.
Дивіться також: Пішки десятки кілометрів з пораненням: "Янголи" ВМС врятували з окупації родича морпіха
Що відомо про ситуацію в окупованому Маріуполі?
Росіяни системно розгортають зенітно-ракетні комплекси класу "Бук" і "Тор" в Маріуполі, а після відпрацювання одразу перевозять в ангари та сараї, де мало хто мешкає. Така тактика постійного маневрування застосовується з однією метою: щойно окупанти отримують сигнал про появу українських розвідувальних дронів, техніку одразу ховають.
Цього разу сховати не встигли – і воно палало не погано. Показово, що цю пожежу, яка, як то кажуть, закоптила пів міста, окупаційні пабліки повністю проігнорували – жодного слова, хоча ми вчора показували фотографії того, як це виглядало здалеку,
– розповів Андрющенко.
Інформацію про влучання підтвердили із запізненням, бо в місті вимикали світло та інтернет, через що важко було перевірити всі факти.
"Місцями вже треба вигадувати якусь "голубину пошту" – інтернету нема, але будемо щось із цим робити. Втім, вчора загалом була, я б сказав, просто прекрасна доба стосовно окупованих і навколо окупованих територій. Ну, так би кожен раз", – наголосив експерт.
Зверніть увагу! Радник міністра оборони України Сергій Стерненко вважає, що Україні важливо й далі бити по російських НПЗ, які генерують найбільше доходу для країни-агресорки. Ці удари руйнують російську економіку та завдають значних матеріальних збитків, і відповідно обтяжують російське суспільство.
Що ще відомо про втрати противника?
- Українські сили атакували нафтовий термінал в Краснодарському краї, внаслідок цього пошкоджена трубопровідна система розподілу та розвантаження нафти.
- У Торецьку російські пошукові групи провели роботу з виявлення загиблих військових: тіла знаходять у підвалах зруйнованих будинків та просто на вулицях міста.
- СОУ завдали удару по порту в Новоросійську, а також атакували порти в Ленінградській області.