Уразити могли не лише окупантів, – Андрющенко розповів про ефектну атаку по Маріуполю

У тимчасово окупованому Маріуполі стався серйозний удар по місцях дислокації російських військ – горіла техніка та вивозили поранених. Ймовірно, серед уражених об'єктів могли бути системи ППО, які окупанти системно ховають серед житлової забудови.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що в пабліках окупантів повністю замовчували цей інцидент.

Що відомо про ситуацію в окупованому Маріуполі?

Росіяни системно розгортають зенітно-ракетні комплекси класу "Бук" і "Тор" в Маріуполі, а після відпрацювання одразу перевозять в ангари та сараї, де мало хто мешкає. Така тактика постійного маневрування застосовується з однією метою: щойно окупанти отримують сигнал про появу українських розвідувальних дронів, техніку одразу ховають.

Цього разу сховати не встигли – і воно палало не погано. Показово, що цю пожежу, яка, як то кажуть, закоптила пів міста, окупаційні пабліки повністю проігнорували – жодного слова, хоча ми вчора показували фотографії того, як це виглядало здалеку,

– розповів Андрющенко.

Інформацію про влучання підтвердили із запізненням, бо в місті вимикали світло та інтернет, через що важко було перевірити всі факти.

"Місцями вже треба вигадувати якусь "голубину пошту" – інтернету нема, але будемо щось із цим робити. Втім, вчора загалом була, я б сказав, просто прекрасна доба стосовно окупованих і навколо окупованих територій. Ну, так би кожен раз", – наголосив експерт.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко вважає, що Україні важливо й далі бити по російських НПЗ, які генерують найбільше доходу для країни-агресорки. Ці удари руйнують російську економіку та завдають значних матеріальних збитків, і відповідно обтяжують російське суспільство.

