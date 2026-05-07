У нас є два пріоритети, – у Зеленського чітко сказали, чи будуть удари по Москві 9 травня

Перед парадом 9 травня в Москві росіяни стягують системи протиповітряної оборони на випадок атаки дронами. Однак удари по російській столиці в цей день – нічого більшого, ніж просто символізм, який зараз Україні непотрібний.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що зараз важливіше обмежити можливості країни-агресорки вести війну, знищивши її ресурси. В Кремлі вже відчувають страх та паніку щодо цього.

Дивіться також В Росії "безсмертний полк" проведуть в електронному форматі

Якими можуть бути удари 9 травня по Росії?

Радник Офісу Президента пояснив, що символізм – це добре, але лише для інфопростору. Через дефіцит українського далекобійного озброєння наша країна має іншу мету щодо ударів по Росії.

У нас є два пріоритети. Перший – знищення інфраструктури і логістики нафтоперевалки, тобто все, що стосується нафти і заробітку на енергетичних ринках, користуючись війною на Близькому Сході. Щоб Росія не могла на цьому заробити, треба це знищувати, враховуючи, що ППО зосередженні біля Москви. Другий – хімічна галузь, тобто вибухівка і електронні можливості,

– підкреслив він.

Подоляк також зазначив, що Україна не б'є по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, як це цілеспрямовано робить Росія. Крім того, країна-агресорка не хоче реального перемир'я, адже пропозиції про припинення вогню на 9 травня з боку росіян – лиш спроба спокійно провести парад.

Цікаво! Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний зауважив, що Росія могла просити Вашингтон застерегти Україну від ударів 9 травня. Дзвінки з США до Києва відбуваються на "технічному рівні", адже цим не буде займатись ні Дональд Трамп, ні Марко Рубіо.

Удари на 9 травня: якою є офіційна позиція України?

Росія порушила перемир'я, яке оголосила Україна 6 травня. На тлі цього Володимир Зеленський повідомив, що наша країна буде діяти дзеркально. За його словами, єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі.

Також президент повідомив, що Україна готує жорстку відповідь на дії Росії, враховуючи російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час параду.