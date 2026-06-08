Добиваємо логістику в Крим: майор ЗСУ розкрив, чим Україна могла атакувати міст біля Чонгара

У ніч на 7 червня в районі Чонгара на тимчасово окупованій Херсонщині було пошкоджено міст, який є одним із ключових логістичних маршрутів між Кримом і окупованими територіями півдня України. Російські джерела заявляють, що удар призвів до перекриття руху через пункт пропуску "Джанкой" та ускладнив постачання російських військ на цьому напрямку.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в коментарі для 24 Каналу припустив, як це могло статися і чим, ймовірно, атакували міст.

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Чим могли вдарити?

За словами Ткачука, з огляду на фото з місця події можна припустити, що удар міг бути завданий не лише безпілотниками.

У інформаційному просторі зараз фігурує кілька версій щодо засобів ураження – зокрема йдеться про застосування дронів різних типів, серед них дрони від Fire Point та інша розробка – "Бегемот", який в медіа часто називають українським "Шахедом". Та експерт не виключає, що могла бути й комплексна операція із залученням додаткових засобів ураження, зокрема ракет.

Уже зараз зрозуміло, що інцидент серйозно б'є по російській логістиці між Кримом і окупованими територіями півдня України.

Такі удари не є поодинокими і поступово накопичують ефект для російської армії.

І це робить суттєві проблеми загалом для росіян в тому, аби налагоджувати логістику між Кримом та півднем України… Наші операції з мідлстрайків, які наносяться нашими підрозділами, дадуть суттєвий результат на кінець червня,

– резюмував військовослужбовець.

Як атакували міст росіян: дивитись відео

Хто працював над ударом?

Військовий оглядач Василь Пехньо дотримується схожої версії, що удар по мосту в районі Чонгара був завданий українськими підрозділами із застосуванням одразу кількох засобів ураження.

До операції були залучені FP-2 від компанії Fire Point, а також новий український ударний дрон "Бегемот", який належить до класу середньодальніх БпЛА із дальністю польоту до 300 кілометрів та бойовою частиною близько 75 кілограмів.

Факт застосування цих засобів підтверджується публічними заявами безпосередньо українських підрозділів, які виконували ураження. Мовиться про 475-й окремий полк CODE 9.2, який раніше входив до складу 92-ї штурмової бригади, а нині діє як окремий підрозділ та взаємодіє з 1-м штурмовим полком.

Саме ці підрозділи відкрито заявили, що для удару по Чонгарському мосту використовували комбіновану тактику із залученням різних типів дронів.

Метою операції було саме ураження логістики противника та поступове її виснаження. Такі удари мають системний характер і спрямовані на ускладнення забезпечення російських військ на південному фронті.

Що відомо про ураження мосту біля Чонгару

У ніч на 7 червня Сили оборони України завдали удару по району Чонгара – одному з ключових логістичних маршрутів, яким російські війська перекидали особовий склад, боєприпаси та пальне між Кримом і окупованою частиною Херсонщини. У підрозділах зазначають, що ця операція є частиною системної кампанії зі знищення ворожої логістики та ускладнення постачання окупаційних сил на південному напрямку.

Після атаки окупаційна влада заявила про пошкодження дорожнього покриття та тимчасове перекриття руху через пункт пропуску "Джанкой", перенаправивши транспорт через КПП "Армянськ" і "Перекоп", де тривають відновлювальні роботи.

У російських джерелах та у колабораційної влади також підтверджують, що удар було завдано безпілотниками. Водночас після інциденту окупанти були змушені оперативно коригувати маршрути своєї логістики, що додатково ускладнило забезпечення військ на південному напрямку та ще раз підсвітило вразливість ключових транспортних артерій між Кримом і окупованими територіями.