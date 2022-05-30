Удар по мосту через Дністровський лиман, важкі бої на Луганщині: як пройшла ніч у регіонах

В Україні триває 96-та доба повномасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують обстріли мирних населених пунктів з артилерії та іншої зброї й завдають авіаударів.

У багатьох регіонах України ніч минула спокійно, наскільки це можливо. Однак в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях ніч минула під звуки обстрілів та атак. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

Зауважте Важкі бої за Сєвєродонецьк, обстріли Сумщини й Харківщини: карта бойових дій станом на 30 травня

Як минула ніч в українських областях

Одеська область

Уночі й зранку російські окупанти завдали 2 ракетні удари по області. Одну з ракет збили сили ППО.

Ворожа ракета влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударна хвиля пошкодила приватні будинки поблизу місця удару, однак постраждалих, на щастя, немає.

Дніпропетровська область

В області вночі тривала затяжна повітряна тривога. Окупаційні війська з артилерії обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади області. На щастя, також обійшлося без постраждалих та жертв.

Сумська область

Окупанти всю ніч обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського і Шосткинського районів з території Росії. Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок та мінометів.

Крім того, окупанти завдали авіаудару. Руйнувань інфраструктури та постраждалих немає.

Харківська область

У Харкові ніч минула відносно спокійно, лише були поодинокі обстріли. Водночас окупанти атакували Харківський район. Унаслідок атак у селі Циркуни 2 людей зазнали поранень, а в Шестаковому постраждала жінка.

Також окупанти вкотре обстріляли Мерефу, через що спалахнула пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Луганська область

Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Окупанти використовують усе озброєння, яке у них є, однак українські воїни продовжують тримати оборону.

Унаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку загинули 2 людей, ще 5 поранені. За добу в місті щонайменше зруйновано 12 будинків. Ще 18 будинків зруйновано у Лисичанську. У Врубівці окупанти зруйнували 10 будинків та будинок культури.

У Золотому зруйновані 3 будинки, У Нирковому, Миколаївці та Вікторівці по 2 будинки.

Донецька область

Російські окупанти обстрілювали Бахмут, Авдіївку, Соледар, Нью-Йорк, Нетайлове та Тетянівку використовуючи стрілецьку зброю, танки, артилерію, "Гради", міномети. Через атаки, на жаль, загинули 3 мирні мешканці, ще 2 зазнали поранень.

На території області внаслідок атак пошкоджені 24 об'єкти, серед яких 20 житлових будинків, нежитлове приміщення, підстанція, господарська територія відділення поліції та торгівельний центр.

Уранці росіяни обстріляли Мар'їнку та Новомихайлівку.

На території Донеччини відсутнє газопостачання, однак частково відновлюють подачу води та електроенергії.

Миколаївська область

Уночі окупанти обстріляли центр Нового Бугу. Через атаку пошкоджені магазин, аптека та житлові будинки. Постраждали 2 людей.

Обстріли тривають на території Березнегуватської громади. За попередніми даними, росіяни пошкодили будівлю школи та житлові будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Херсонська область

На території області тривають бойові дії. У всіх селах колишнього Великоолександрівського району ситуація вкрай напружена. Також "гаряче" у Новій Воронцовці й прилеглих селах та Високопіллі. місцеві мешканці фіксують велику кількість авіації та важкого озброєння ворога.

У селах громад, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною відсутні електропостачання та вода.

Ситуація напружена в Генічеському районі, де окупанти вже заявляють, що ці території нібито російські.

Варто переглянути – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 96-ий день війни: дивіться відео