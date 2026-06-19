Сили оборони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську: знищена основна частина резервуарного парку 

В ніч на 6 червня українські сили атакували нафтобазу ВАТ "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Дрон розтрощив основну частину резервуарного парку.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований у Telegram-каналі OSINT-проєкту "КіберБорошно".

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Аналітики визначили, що після атаки України на російському об'єкті вціліли лише маленькі резервуари, які розташовані на певній відстані від епіцентру ураження.



Дрони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську / Знімок КіберБорошно

Нагадаємо, що після удару площа займання сягала близько 5 000 квадратних метрів. Після четвертої години ранку 6 червня моніторинговий сервіс FIRMS NASA зафіксував аномально високу температуру в районі об'єкта.

Довідка. Через "Полтавську нафтобазу" здійснюється реалізація бензину АІ-92 та АІ-95, різних марок дизельного пального, а також гасу ТС-1, мазуту й газового палива. До української атаки на підприємстві працювало 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Нафтобаза забезпечувала паливом споживачів у Краснодарському краї та Республіці Адигея.

Де нещодавно було гучно та гаряче?

В ніч на 18 червня Україна здійснила масовану комбіновану атаку на російську столицю. У Москві палав нафтопереробний та ще декілька важливих об'єктів ворога. Водночас російська "певео" замість збивати українські цілі – успішно уразила житловий будинок у Москві та великий торгівельний центр.

Тієї ж ночі українські безпілотники уразили нафтобазу в Гуково Ростовської області, після чого там загорілися ємності з нафтопродуктами.