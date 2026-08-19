Уфа під атакою: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа

В Уфі вранці 19 серпня після атаки безпілотників виникла пожежа на одному з нафтопереробних підприємств. За словами місцевої влади, пошкоджено установку переробки нафти.

Кадри з палючим НПЗ опублікувала Exilenova+.

Що відомо про атаку по НПЗ?

Уранці 19 серпня російська Уфа зазнала атаки безпілотників. Після удару на території промислового об'єкта виникла пожежа, яку, за повідомленнями російської влади, вдалося локалізувати.

В Уфі дрони вдарили по НПЗ: дивіться відео

Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що один із дронів, імовірно, влучив в установку переробки нафти, яка перебувала на ремонті. Внаслідок цього були пошкоджені трубопроводи. Збитки від пошкодження нібито є незначними, а відновити установку планують протягом кількох днів.

В. о. мера Уфи Рустам Шарипов заявив, що місто атакували шість безпілотників. За його словами, чотири з них нібито збили, ще один упав на території промислової зони та спричинив займання.

Водночас російська влада не уточнила, яке саме підприємство стало ціллю атаки. На півночі Уфи розташований великий нафтопереробний і нафтохімічний комплекс, до якого входять три підприємства "Башнефти". Їхня сумарна потужність переробки становить близько 23,5 мільйона тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня Росію другу добу поспіль атакували безпілотники, про що заявили представники влади кількох регіонів. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито знищення 25 БпЛА, які прямували до столиці, через що тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів Московського регіону.

У Ярославській області заявили про чотири збиті дрони, а також тимчасово перекривали виїзд із Ярославля в напрямку Москви. В Уфі, за словами глави Башкортостану Радія Хабірова, зафіксували шість безпілотників, один із яких упав у промисловій зоні та спричинив займання, а ще один нібито влучив у житловий будинок.

Губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв заявив про пошкодження будівель у дачному секторі, водночас інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, жителі Дзержинська Нижньогородської області повідомляли про масовану атаку БпЛА та густий дим над містом, а російська влада офіційно не розкрила всіх деталей щодо можливих наслідків.