Наводити ракети буде складніше: СБУ атакувала важливий об'єкт ФСБ у Краснодарському краї

СБУ уразила 16-й центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Це ускладнює ворогу наведення ракет по території України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про атаку на об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї?

Удар по ворожому об'єкту у Краснодарському краї виконали фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

Цей пункт управління, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників,

– пояснили у Службі безпеки.

Унаслідок атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру радіоелектронної розвідки Росії у регіоні.

Спецслужбісти пояснили, що подібні спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості Росії контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні.

"Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу", – резюмували в СБУ.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповідали, що 29 травня завдали ударів по низці важливих військових об'єктах Росії. Йдеться про Волгоградський НПЗ, нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" та ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Бердянського на території окупованої Запорізької області.