Спалахнув склад з продуктами харчування: вночі росіяни вдарили по Одещині

В ніч на суботу, 4 липня, російські війська завдали удару по Одещині. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки удару по Одещині?

Внаслідок нічного удару по Одещині виникла пожежа в складській будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждали, їм надають необхідну допомогу.

Також під час обстрілу було пошкоджено розташовані поруч складські будівлі – рятувальники швидко загасили пожежі.

За даними ОВА, зараз на місці атаки працюють всі відповідні служби, а правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин країни-агресорки проти цивільного населення.

Нічний удар також прокоментували в ДСНС України. Там повідомили, що рятувальники не допустили поширення вогню на більшу площу.

Рятувальникам вдалося приборкати вогонь / Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, повітряна тривога на Одещині тривала з 03:09 до 03:57. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожої цілі з акваторії Чорного моря.

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До слова, напередодні ввечері, 3 липня, російська окупаційна армія також вдарила по одній із центральних вулиць Сум. Внаслідок цинічної атаки загинули троє людей – двоє дорослих та дитина. Ще 27 людей травмовані. Зараз на місці працюють всі необхідні служби, тривають аварійно-рятувальні роботи.