В "Охматдиті" під час ракетного удару були діти з Молдови

Росія 8 липня 2024 року цинічно атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Під час удару там були також і діти з Молдови.

Про це повідомили прем'єр-міністр Молдови Крістіна Герасимов. На щастя, ніхто з дітей з Молдови не постраждав.

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Під час удару в "Охматдиті" були діти з Молдови

Герасимов повідомила, що під час обстрілу пацієнт з Молдови був на операційному столі. На щастя, дитина вижила й нині перебуває під наглядом лікарів.

Вона додала, що на момент атаки у лікарні було близько 600 дітей, які мають тяжкі захворювання. Герасимов засудила російську агресію, а також особисто побувала в "Охматдиті", який цинічно атакувала Росія.

Цей напад є жахливим прикладом цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають бути припинені, а воєнні злочинці – притягнені до суду,

– наголосила прем'єр Молдови.

Герасимов також віддала шану усім невинним жертвам, які загинули внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, що Росія 8 липня 2024 року завдала ракетних ударів по різних містах України. Так, окупанти вдарили по "Охматдиту", житловим будинкам та іншій цивільній інфраструктурі. Загалом, внаслідок трагічного обстрілу 8 липня в Україні загинуло 47 осіб, серед яких 5 дітей, та понад 190 – отримали поранення.