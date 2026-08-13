Окупанти вдарили по Павлограду: спалахнула пожежа на території логістичної компанії

Росія 13 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару було пошкоджено приміщення логістичної компанії, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Росія завдала удару по Павлограду. За попередньою інформацією, влучання припало на приміщення логістичної компанії. Після атаки на об'єкті спалахнула пожежа. Наразі відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки російського удару.

Станом на 17:00 рятувальники локалізували пожежу на місці атаки. Ліквідація інших наслідків удару триває.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Дані щодо характеру та масштабів пошкоджень також можуть оновлюватися.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині триває, тож жителів області закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки.

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Нагадаємо, Павлоград постійно опиняється мішенню для російських атак. До прикладу, 30 липня Росія завдала удару по місту авіабомбою. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, серед них двоє хлопців 11 та 14 років.

Крім того, внаслідок удару загорілися квартири у п'ятиповерховому будинку, пошкоджено шість автомобілів. Троє постраждалих, зокрема двоє дітей, були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

А 31 липня внаслідок ворожого удару на території торгівельного комплексу спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей. Серед них 33-річний чоловік та 53-річна жінка, які перебувають у лікарні у важкому стані.