Спалахнула пожежа, є поранені: росіяни вдарили по підприємству у Дніпрі

Російські війська 4 листопада завдали удару по підприємству у Дніпрі. Постраждали люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Осколкові поранення отримали двоє чоловіків віком 38 та 57 років. Потерпілих невідкладно госпіталізували, лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

На ураженому об'єкті після прильоту спалахнула пожежа.

До ліквідації наслідків займання та обстеження території одразу залучили екстрені служби.

Загалом цієї ночі сили ППО у небі над Дніпропетровщиною збили 11 російських БпЛА.

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Нагадаємо, що вдосвіта 3 листопада окупанти завдали масованого удару по Дніпру. Тоді ворожі снаряди поцілили в ТЕЦ, житловий квартал, лікарню та поліцейське відділення, внаслідок чого двоє людей загинули та двадцятеро дістали поранення.

Також 31 жовтня російські війська атакували безпілотниками об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області, де поранень зазнали троє гірників, а кількома днями раніше влучили у заправний комплекс компанії Укрнафта.