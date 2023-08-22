Окупанти обстріляли одне з підприємств у Запоріжжі: спалахнула пожежа

Загарбники щодня завдають ударів по українських містах, внаслідок чого страждає різна інфраструктура. Зокрема, у Запоріжжі під ворожий обстріл потрапило підприємство. На місці спалахнула пожежа.

У ніч проти вівторка, 22 серпня, через російську атаку загорівся завод. Пожежникам вдалось оперативно ліквідувати полум'я, що поширилось на площу у 200 квадратних метрів.

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Масштабна пожежа в Запоріжжі

Як пишуть в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вогонь міг поширитись на більшу полощу, однак цього не сталось завдяки рятувальникам.

Запорізькі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження вогню на більш значну площу,

– йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначено: рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горять 14 автомобілів. Серед них – 4 вантажівки, а також пакувальна тара на майданчику.

"Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав", – констатували в ДСНС.

Як рятувальники приборкували вогонь на підприємстві в Запоріжжі: дивіться відео

Зверніть увагу! Загалом до цієї операції було залучено 27 рятувальників, а також 6 одиниць техніки.

Росія обстрілює Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко вранці 22 серпня повідомив, що за минулу добу ворог завдав близько 100 ударів по 30 містах та селах регіону.

Околиці Запоріжжя атакували дві ракети та три БпЛА. Вибуховою хвилею було пошкоджено чимало будинків – на місці працюють фахівці.

Водночас окупанти здійснили 83 обстріли з артилерії по території Залізничного, Полтавки, Преображенки, Затишшя та інших прифронтових населених пунктів.

Три обстріли з РСЗВ були з боку Росії по Новодарівці й Лук'янівці, два авіаційні удари – по Новоданилівці, три атаки безпілотників – по Новодарівці та Степногірську.

За словами Малашка, внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Окрім того, було поранено 43-річного чоловіка – його доставили до лікарні.